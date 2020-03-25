ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается переломить ситуацию в свою пользу

Во вторник, 24 марта, торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль укреплялся к доллару и евро с открытия до закрытия торговой сессии на фоне роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют ЕМ. Пара доллар/рубль снизилась на 1,66%, до 78,28 руб., евро/рубль – на 1,14%, до 84,48 руб.

Участники рынка отыгрывали новые стимулирующие меры ФРС США. В понедельник регулятор сообщил, что будет выкупать гособлигации в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. По итогам дня индекс DJIA вырос на 11,37%, до 20704, SP500 – на 9.38%, до 2447,33.

Цена на нефть консолидировалась на уровне $27,45 и не мешала рублю укрепляться против иностранных валют. Также президент США Трамп общался с крупными инвесторами и руководителями хеджевых фондов. Детали разговора не раскрываются. Для фондовых рынков позитивный сигнал.

Сегодня утром на торгах в Азии цена на нефть Brent восстановилась на 0,68%, до $27,79. Фьючерсы на американские индексы снизились на 1%. Участники рынка ожидают принятия проекта помощи на $2 трлн. Ожидалось, что демократы договорятся с республиканцами к вечеру. Видимо что-то пошло не так.

Пара доллар/рубль снизилась до поддержки 78 руб. Сегодня переломный момент. Либо доллар останется торговаться в ценовом диапазоне 78,00 – 82,90 руб., либо он переместится в диапазон 73,50 – 78,00 руб. Сегодня в 12:30 мск на валютной секции Московской биржи доллар теряет лишь 1,5% к рублю и стоит 77,11 руб., евро снижается на 1,16% и торгуется на отметке 83,50 руб. Нефть подрастает до $27,44.

На стороне рубля налоговый период. Пик налоговых платежей приходится на 25 марта (НДПИ, акцизы, НДС). Возврат цена к уровню 80 руб. усилит давление на рубль и повысит риски вернуться к 82,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»