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Курсы валют ЦБ РФ на 25 марта: 77,7928 руб/доллар США и 84,1485 руб/евро

25 марта 2020
ЦБ РФ с 26 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,7928 руб.
  • 1 евро - 84,1485 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0565 р. (1,34%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2768 р. (1,49%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8450 р. (1,81%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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