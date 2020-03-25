Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 марта: 4 054,8301 руб/1 г золота и 31,7100/1 г серебра
25 марта 2020
ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 054,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 31,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 721,3101 руб.
- 1 грамм палладия - 4 613,8101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
168,5300 р. (4,34%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,1300 р. (3,44%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
114,2600 р. (7,11%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
299,7499 р. (6,95%).
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