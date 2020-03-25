«Фридом Финанс»: $2 трлн от Сената США подкупают «быков»

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 24 марта закрылись в уверенном плюсе на фоне ожидавшегося одобрения Конгрессом США масштабного пакета мер поддержки экономики. Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал самый большой с 1933 года рост за день на уровне 11,37%. S&P500 по итогам сессии повысился на 9,38%, до 2447 пунктов. В лидерах был энергетический сектор, который прибавил более 16%.

Мировые фондовые площадки продолжают мощный отскок от минимумов 2016 года на фоне принятия пакета фискальных стимулов в США объемом в $2 трлн. Тем временем количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки достигло 424 тыс. Число летальных исходов приблизилось к 19 тыс. США вышли на третье место по количеству заболевших COVID-19, составшему 55 тыс. В Италии темпы распространения инфекции замедляются, но число летальных исходов вновь выросло. Власти Китая отчитались о снижение импортированных случаев заражения.

Сенат США согласовал крупнейший в истории страны пакет стимулирующих экономику мер в ответ на угрозу рецессии, спровоцированной коронавирусной пандемией. План включает кредитную поддержку бизнеса объемом в $500 млрд, из этой суммы $50 млрд будет направлено на помощь авиакомпаниям. Кроме того, каждый взрослый небогатый американец получит чек на $1200, а детям выплатят по $500. Инвесторы положительно отреагировали на принятую программу стимулов. Тем временем Дональд Трамп хочет снять ограничения на работу американского частного сектора в стране с 12 апреля, несмотря на предупреждение ВОЗ о том, что США рискуют стать эпицентром эпидемии. Решение президента грозит увеличить продолжительность эпидемии.

Азиатские индексы сегодня уверенно движутся вверх: шанхайский CSI300 набирает больше 2%, гонконгский Hang Seng растет на 4%, японский Nikkei демонстрирует настоящее ралли, прибавляя 8%. Европейские фондовые площадки открылись ростом в пределах 3-5%, реагируя на новые меры по ограничению передвижения в Евросоюзе.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, остается без изменений. Ставка по 10-летним трежерис держится вблизи 0,8%. Brent торгуется в нуле выше $27 за баррель. Золото вновь пробило вверх отметку $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску восстанавливается, но ситуация все еще больше напоминает отскок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться в диапазон 2350-2550 пунктов.

Наиболее важной публикацией этого дня станут предварительные данные о динамике заказов на товары длительного пользования за февраль. Ожидается снижение показателей, что подтвердит негативное влияние коронавируса на экономику. Тем не менее ожидаемую публикацию можно считать неактуальной, так как негативный эффект от эпидемии в марте будет явно сильнее.

25 марта квартальную отчетность представит Micron Technologies. Ее результаты отразят влияние коронавируса на индустрию полупроводников. Вспышка инфекции вызвала сбои в спросе и предложении в мире, что сильно ударило по всей отрасли. Компания ожидает сокращения выручки примерно на 20% при падении EPS почти на 80%. Последствия пандемии откладывают ожидавшееся после подписания предварительных торговых соглашений между США и КНР восстановление индустрии полупроводников. В то же время стоит учитывать, что эта индустрия относится к высокоцикличным отраслям. Следовательно, после того как появится надежда на скорое восстановление экономики, акции MU могут вырасти быстрее других.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неуверенно. Вчерашний рост индекса пока выглядит как технический отскок. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о вероятности продолжения негативной динамики. Индикатор RSI держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. S&P500 тестирует поддержку в 2350 пунктов и, если ему не удастся закрепиться выше это уровня, возможно снижение до максимумов 2015 года в 2150 пунктов, и далее — до минимумов 2016-го в 1850 пунктов.