«Фридом Финанс»: Рубль сдает позиции к доллару и евро

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок во второй половине дня развернулся на 180 градусов. Индексы теряют в пределах 1% на фоне падения нефти и западных площадок. В наибольшем минусе Европа. Из Британии и Германии пришла негативная статистика, говорящая о падении производства. Индекс делового климата в немецкой экономике упал до уровня 2009 года. Общую картину дополнили новости о всплеске заболеваемости в Испании, которая обошла по числу смертей от коронавируса Китай.

Все это снизило котировки европейских рынков до 2-2,5%. РТС на этом фоне чуть более 1%, торгуясь вблизи уровня 950 пунктов. Закрыться сегодня можем ближе к 900, что вполне укладывается в рамки нормальной коррекции после бурного взлета накануне. До конца недели ожидаем роста в зону 1000-1050 пунктов. По индексу Мосбиржи посадка составляет более 100 пунктов с сегодняшних максимумов. Предел снижения может доходить до 2290-2350. Четверг обещает новое движение вверх, которое может побить сегодняшние 2518 еще на 30-70 пунктов.

Из ликвидных акций вопреки рынку выросли: Мечел (+5,6%), Полюс (+4,3%), Алроса (+3%), Новатэк (+2,6%), Яндекс (+2,2%), Детский мир (+2,1). Распродают: X5 Retail Group (-8,1%), Русагро (-5,6%), Рсстести (-5,4%), Русгидро (-5%), Сбербанк (-4,5%). Из названных можно выделить Полюс, который сегодня поставил очередной максимум на фоне роста цен на золото. По нашей оценке, это не предел. Компания продолжит дорожать вместе с унцией драгметалла. Золото целится среднесрочно на 1750 долларов. Ближайшей крупной целью по акции Полюса станет 10700 рублей за акцию.

Картина в нефти указывает на очередной виток локальной коррекции. Баррель марки Brent с сегодняшних максимумов внезапно сходил на недельное дно около 25,7, после чего отыграл часть потерь. Мы пока не видим причин для пробоя отметки 25 долларов. Цель по росту нефти до 30 долларов сохраняется.

Российская валюта в таких условиях снова сдает позиции к доллару и евро. Доллар прибавляет до 1 рубля к уровням закрытия среды, доходя до отметки 79,3. Евро в плюсе на 1,2 рубля, в моменте дорожая до 85,73. Текущее укрепление валют не критично, оно укладывается в логику последних сессий и нефтяной динамики. Пределом по росту доллара пока остается 81 рубль, по евро – 87,5.