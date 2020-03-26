«Открытие»: Старт торгов вновь может быть негативным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

- По итогам торгов 25 марта индекс МосБиржи вырос на 1,52% до 2452,69 п., а РТС поднялся на 1,70% до 981,69 п. Утро на российском рынке было бодрым вслед за историческим подъёмом американских индексов. Однако концовка дня получилась не столь оптимистичной из-за нефти, которая входе торгов опускалась до $26 за баррель Brent. Впрочем, не только нефть мешает росту рынка, но и ощущения продолжающегося распространения коронавируса. В России также вводятся карантинные меры, включая неделю выходных , чтобы остановить эпидемию. Отскок на рынке состоялся, но пока это лишь первичная реакция на увеличение ликвидности в мировой финансовой системе. Деньги не снимают неопределённость, которая пойдёт на спад вместе с отступлением коронавируса или с изменением тональности освещения проблемы. Любой вариант будет успокоительным для рынков. Итогом дня стал рост «НОВАТЭК» на 6,74%, «Аэрофлот» на 6,23%, «АЛРОСА» на 5,55% и «Мосэнерго» на 5,2%. В нефтяном секторе рост был скромнее, но и нефть не давала поводов: «ЛУКОЙЛ» (+2,14%), «Роснефть» (+2,09%). В бумагах ГМК «Норникель» был рост на 4,74% на фоне взлёта котировок палладия ещё на 23% и платины на 6%. В бумагах X5 Retail Group явный откат на 5,28% после роста на продовольственном ажиотаже населения, как и в акциях «РусАгро», которые подешевели на 5,23%. Индикатором возможного снижения прибыли из-за коронавирусных кредитных послаблений стали бумаги Сбербанка (-2,37%). Признаком того, что рынок достиг локального максимума в районе 2500-2520 пунктов по индексу МосБиржи можно считать существенный рост объёмов в районе сопротивления. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 170,179 млрд рублей.

Рубль провёл очередной весьма волатильный день. В утренние часы он укреплялся до 76,97 за доллар и 83,41 за евро. В течение торгов курс уходил в минус относительно конкурентов вслед за нефтью около $26 и неуверенностью в динамике фьючерсов США. Были также опасения, что завершение налогового периода лишит «россиянина» одного из факторов поддержки. Тем не менее к вечеру положение немного выправилось. Если говорить о динамике инфляции, то с начала года к 23 марта она составила 1,3% по сравнению с 1,8% за аналогичный период год назад. То есть всплеск спроса на продовольствие пока не привёл к какому-либо существенному росту цен, чтобы подорвать положительную доходность рубля. К вечеру среды доллар слабел на 0,04% до 78,25, а евро укреплялся на 0,73% до 85,10.

Разрекламированный пакет экономических мер на $2 трлн продолжал оказывать влияние на американский рынок. Новости о том, что были достигнуты договорённости сменялись заявлениями об оппозиции ряда сенаторов. В любом случае, пакет так и не был одобрен до закрытия торгов, что стало причиной отступления индексов от максимальных значений, а NASDAQ вовсе смог провалиться в минус. Статистика позволила немного подсластить горький новостной фон. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос на 1,2% за февраль, хотя по показателю базовых заказов снизился на 0,6%. Из корпоративных новостей можно отметить действия Occidental Petroleum (+11,94%), которая планирует снизить оплату труда и сократить свою инвестиционную программу. Акции Boeing Co. Взлетели на 24,31% на информации, что компания получит поддержку от государства, хотя глава компании заявил о том, что будет возражать, если эта помощь окажется в виде приобретения акций на баланс государства. По итогам торгов DJIA вырос на 2,39% до 21200,55 п., а S&P 500 поднялся на 1,15% до 2475,56 п, NASDAQ упал на 0,45% до 7384,30 п.

Настроения в Азии были далеки от позитива. Apple заявляет о том, что презентация новой моделей iPhone может затянуться на месяцы. Соответственно, бумаги поставщиков компании в Азии были под давлением. Японским акциям мешало укрепление иены до 110,7 за доллар. В Сингапуре инвесторы получили неприятный прогноз от властей, которые ожидают спада на 1,0%-4,0% в текущем году. Во всяком случае, в феврале падение промышленного производства уже составило 22,3%. Впрочем, в Австралии и Ю. Кореи рынки оставались в плюсе. Однако постепенно эфир наполняется новыми ожиданиями. Вечером в четверг станут известны цифры по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсам сообщил о миллионе работников, которые обратились за пособием. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 18795,40 п. (-3,84%), Hang Seng – 23462,16 п. (-0,28%), Shanghai Composite – 2775,74 п. (-0,21%).

Нефть остаётся без особых надежд и оптимизма. В Australia and New Zealand Banking Group оценивают потери спроса на уровне 10 млн бар. в сутки. Естественно, что такой объём сложно компенсировать покупками в американские стратегические резервы. Новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии также нет. Американское производство упорно отказывается сокращаться. На прошлой неделе добыча в США упала лишь на 100 тыс. бар. до 13,0 млн бар. в сутки. Отчёт Минэнерго США также показал, что на неделе до 20 марта коммерческие запасы в США увеличились на 1,6 млн бар., запасы бензина упали на 1,5 млн бар., а дистиллятов на 0,7 млн бар. Главное в отчёте это показатель производства, который, по сути, остаётся без изменений на фоне падения цен до минимальных значений с начала века. На фоне сохранения проблем с ликвидностью золото демонстрирует повышенную волатильность. Тем не менее резервы SPDR gold Trust увеличились накануне с 935,98 тонн до 949,15 п. Золотые инвесторы не обращают внимания на текущую волатильность рынков, а держат в уме масштабные программы вливания денег в финансовую систему. К 9:00 мск июньский Brent – $29,76 (-0,77%), WTI – $24,1 (-1,59%), золото – $1622,3 (-0,68%), медь – $4811,6 (-0,98%), никель – $11190 (-0,88%).

Индекс доллара снижался на 0,29% до 100,75 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,80% с 0,86% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,091 (+0,26%), GBP/USD – $1,185 (-0,36%), USD/JPY – 110,59 (-0,48%).

Американский сенат всё же одобрил пакет мер на $2 трлн. Однако для рынков это пока не стало спасительным кругом. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 тыс. Фьючерсы на индексы США отреагировали ростом на действия законодателей, но затем вновь свалились в отрицательную зону. Азиатские индексы торгуются в минусе, сырьевые контракты снижаются, а иена укрепляется. Всё это говорит о традиционных сигналах низких аппетитах к риску. Ждём снижения российских индексов на старте торгов.