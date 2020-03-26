ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль удерживается вблизи уровня 78,5 руб.

В среду, 25 марта, торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 78,25 руб., тогда как пара евро/рубль повысилась на 0,73%, до 85,10 руб.

Разнонаправленная динамика была вызвана снижением цен на нефть на европейской сессии, а также общим ослаблением доллара США. На американской сессии рубль отыграл все потери у доллара на фоне восстановлена цен на нефть, но сдал позиции евро из-за высокого спроса на него на рынке.

Доллар США снизился к основным валютам после того, как американские сенаторы и чиновники администрации Трампа достигли соглашения о пакете стимулирующих мер на сумму $2 трлн.

Рубль практически не отреагировал на обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Вирус и так ослабил мировую экономику, включая российский рубль, поэтому рынок спокойно отреагировал на речь российского президента.

Настрой на рынках акций с открытием торгов в США улучшился. По итогам дня основные американские фондовые индексы продемонстрировали рост от 1% до 2,4%.

В четверг, 26 марта, на торгах в Азии цена на нефть продолжает консолидироваться на уровне $27,10 за баррель. Из-за коронавируса снизился спрос на нефть и нефтепродукты.

Данные от Минэнерго США показали, что на неделе 14-20 марта запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей, до 455,4 млн баррелей (прогноз был +2,774 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей (прогноз был - 1 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 678 000 баррелей (прогноз был -1,6 млн баррелей). Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей, до 13,0 млн баррелей в сутки.

Сенат США одобрили пакет стимулирующих мер на сумму $2 трлн. Если нефть не подорожает сегодня до $30,50, то возрастут риски упасть до $20 за баррель. Соответственно, рубль тоже обновит минимум против доллара США.

К 13:30 мск доллар на Московской бирже торгуется на отметке 78,41 руб. Сегодня у продавцов доллара есть время исправить ситуацию. Для начала нужно вернуться к уровню 77, в пятницу закрыть день ниже 77 руб. В этом случае падение пары усилится до 75 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»