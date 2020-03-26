Комментарии

ПСБ: Цены золота могут достигнуть уровня в 1983 долл./унция

26 марта 2020

Цены на золото за последнюю неделю демонстрируют высокую волатильность, за которой стоят фундаментальные, спекулятивные и технические факторы. Их объединяет ухудшение ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках на фоне пандемии коронавируса, а также в связи с этим ответная ультрамягкая политика Федрезерва. По нашему мнению, в условиях почти безграничного предоставления ликвидности и низких процентных ставок, период которых продлится достаточно долго, золото будет пользоваться спросом и способно оставаться привлекательным для инвестиций активом.

В среднесрочной перспективе золото сможет достигнуть уровня в 1983 долл./унц. Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью движения вверх может стать отметка 2700 долл./унц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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