ПСБ: Цены золота могут достигнуть уровня в 1983 долл./унция

Цены на золото за последнюю неделю демонстрируют высокую волатильность, за которой стоят фундаментальные, спекулятивные и технические факторы. Их объединяет ухудшение ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках на фоне пандемии коронавируса, а также в связи с этим ответная ультрамягкая политика Федрезерва. По нашему мнению, в условиях почти безграничного предоставления ликвидности и низких процентных ставок, период которых продлится достаточно долго, золото будет пользоваться спросом и способно оставаться привлекательным для инвестиций активом.

В среднесрочной перспективе золото сможет достигнуть уровня в 1983 долл./унц. Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью движения вверх может стать отметка 2700 долл./унц.