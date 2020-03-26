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Курсы валют ЦБ РФ на 26 марта: 78,7223 руб/доллар США и 85,9648 руб/евро

26 марта 2020
ЦБ РФ с 27 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,7223 руб.
  • 1 евро - 85,9648 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9295 р. (1,19%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,8163 р. (2,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4010 р. (1,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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