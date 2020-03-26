Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 4 054,1499 руб/1 г золота и 34,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 054,1499 руб.

1 грамм серебра - 34,0800 руб.

1 грамм платины - 1 835,8000 руб.

1 грамм палладия - 5 119,7402 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6801 р. (0,02%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (7,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,4899 р. (6,65%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 505,9299 р. (10,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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