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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 4 054,1499 руб/1 г золота и 34,0800/1 г серебра

26 марта 2020
ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 054,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 835,8000 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 119,7402 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6801 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (7,47%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,4899 р. (6,65%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 505,9299 р. (10,97%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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