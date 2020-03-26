Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 4 054,1499 руб/1 г золота и 34,0800/1 г серебра
26 марта 2020
ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 054,1499 руб.
- 1 грамм серебра - 34,0800 руб.
- 1 грамм платины - 1 835,8000 руб.
- 1 грамм палладия - 5 119,7402 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6801 р. (0,02%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,3700 р. (7,47%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
114,4899 р. (6,65%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
505,9299 р. (10,97%).
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