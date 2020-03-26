«Фридом Финанс»: Рынок в боковом тренде

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Рынок сегодня в боковом тренде после разгона, который случился в последние минуты перед закрытием торгов. РТС торгуется около 1000 пунктов, индекс Мосбиржи вернулся в зону 2400-2450, на самую границу цен, с которых начался мартовский обвал. По нашему мнению, рынок настроен на подъем до 1050 по РТС и в зону 2500-2600 по индексу Мосбиржи. Однако риски резкого снижения вслед за нефтью сохраняются.



Баррель накануне закрылся в одном шаге (1 цент) от отметки 30 долларов, и сегодня преодолел этот уровень, доходя в моменте до 30,19. Но ралли было недолгим и вскоре сменилось умеренной распродажей до 28,81, после чего половина снижения была вновь отыграна. Рынок ищет новое равновесие выше планки 25, на которую ориентировался всю последнюю неделю, но не находит прочной опоры. Мы полагаем, что консолидация в зоне 30-40 долларов произойдет уже в апреле.



Из самых ликвидных фишек лучше рынка сегодня: Сургутнефтегаз (+12,3%), ЛСР (+4%), Полюс (+3,1%), Башнефть (+3,2%), Русагро (+3%). Из названных наиболее недооцененными сейчас выглядят бумаги застройщиков, в то время как нефтяники и аграрии либо уже отыграли значительную часть падения, либо снижались в марте не так сильно, как рынок в целом. Мы закладываем рост акций ЛСР от 30% на фоне господдержки строительной отрасли. Риски карантина для крупных девелоперов считаем незначительными. Среди аутсайдеров сегодня Детский мир (-5%), Аэрофлот (-4%), Сафмар (-2,8%). Ожидаем продолжения высокой волатильности в данных бумагах.



Валюты сегодня движутся разнонаправлено – по причине существенного падения доллара на мировых рынках. Евро с недельных минимумов 1,063 поднялся до 1,095, прибавив за несколько дней более 3%, из которых половина роста пришлась на сегодняшний день. В итоге доллар сегодня к рублю торгуется в диапазоне 78,05-79,08, а евро 85,15-86,2. Мы видим потенциал укрепления рубля до 77 единиц за доллар. Он может быть реализован в ближайшие пару сессий. Евро все еще далеко от равновесных значений, он будет терять к рублю медленнее. Ближайший ориентир – текущий диапазон не ниже 85 рублей.





