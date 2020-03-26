Комментарии

Альфа-Банк: После сильной волатильности последних дней глобальные рынки акций, наконец, обрели равновесие

26 марта 2020

После эйфории и сильного ралли вторника рынки вчера обрели равновесие и по итогам дня выросли, так как Сенат единогласно проголосовал за принятие пакета помощи экономике на фоне эпидемии. Теперь документ отправится в палату представитель, а затем на подпись президенту. По итогам дня российский рынок акций вырос – индекс РТС повысился на 1,7% до 982 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,5% до 2 452 пунктов. Курс рубля по итогам торгов не изменился и закрылся на отметке 78,76 руб./долл. Цены на нефть на закрытии немного выросли (Brent +0,9% до 27,39 руб./барр.).

Российский рынок акций сегодня на открытии немного снизился, так как настроение глобальных инвесторов ухудшилось – внимание теперь переключается с экономических стимулов на человеческий фактор. Количество новых случаев инфицированных и летальных исходов в Европе и США продолжает расти; в Китае, Южной Корее и Японии наблюдался всплеск числа заболевших. В Европе и США карантинные меры ужесточаются, Россия последней из этих стран начала вводить меры по контролю над передвижением своих граждан. Поскольку рынки и экономики в данный момент располагают хорошими монетарными и бюджетными пакетами помощи для борьбы с эпидемией, сейчас все внимание переключается на то, как сдержать распространение пандемии. Если подойти к пандемии как к трехуровневой проблеме, можно сказать, что ее монетарные и бюджетный аспекты решены вполне успешно, тогда как последняя составляющая проблемы – сдержать распространение эпидемии и обеспечить возобновление работы экономик, бизнеса и мировых цепочек поставок – пока не нашла решения. К позитивным моментам можно отнести факт ослабления волатильности на рынках.заказа такси в Москве; НЕГАТИВНО для Яндекса


/ Сибирское Информационное Агентство /
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