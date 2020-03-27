Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В фокусе – оценка перспектив экономики

27 марта 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Подъем продолжился. Основным драйвером привычно стала динамика на мировых площадках. Лидерами роста стали префы Мечела (+10,60%). Аутсайдерами были бумаги X5 Retail (-5,28%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 78-79.

В фокусе – оценка перспектив экономики. Неделя выходных может стоить около 0,5% ВВП, но наиболее сильное негативное воздействие придется на транспорт ретейл и финансовый сектор. Акции Yandex растут, несмотря на риски такси и каршеринга, но бумаги банков среди аутсайдеров. Средства, необходимые для дополнительной социальной поддержки, будут изыматься из дивидендов и процентов по ценным бумагам и депозитам. Агентство Fitch снизило прогноз по банковскому сектору, мы не исключаем его пересмотра для IT сектора, девелопмента, ретейла и авиакомпаний. Оценки потерь банков от кредитных каникул, магазинов от простоя и малого и среднего бизнеса будут оказывать давление на котировки публичных компаний. Мы полагаем, что объявленные меры способствуют смягчению вреда заболеваемости ОРВИ населению и более быстрому восстановлению экономических связей, но тем не менее, в апреле и мае можно ожидать существенного снижения деловой активности, а также роста безработицы, просрочки по кредитам и других негативных проявлений.

Ожидаем высокую волатильность рынка. Рынок по-прежнему будет отыгрывать внешний фон. Ориентир: диапазон 77,00-82,00 в паре USD/RUB, 2300-2600 по индексу Мосбиржи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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