ИАЦ «Альпари»: Атака рубля на доллар удалась

В четверг, 26 марта, рубль бросил все силы на борьбу с долларом, которая хоть и принесла хорошие результаты, но ценой отступления по отношению к евро. К закрытию торгов в четверг обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» рухнул на 85 коп. (-1,08%), до 77,41 руб., а курс евро вырос на 28 коп. (+0,32%), до 85,38 руб. В России валютный рынок находится в ожидании внеплановой нерабочей недели, которая начнётся с 30 марта, и похоже, что население совсем не спешит закупаться долларами, да и в евро ажиотажного спроса тоже не заметно.

Препятствием для более существенного укрепления рубля стало снижение цены на нефть. Цена марки Brent в четверг упала на 2,6%, до $29,04 за баррель, штурм высоты в $30 за баррель пока не удался. Вероятно, для нефтяного рынка негативом стала информация Минэнерго США о том, что ведомство пока отзывает свой заказ нефтяникам на покупку нефти в стратегический резерв. Причиной стало сопротивление демократов в Конгрессе, не желающих выделять средства из бюджета на эту покупку, что связано, видимо, с предвыборной кампанией и обещаниями избирателям низких цен на бензин. Сегодня с утра цена Brent опять снижается на 0,14%.

В то же время в Сенате, наконец, был утверждён законопроект о государственной помощи населению США на сумму в $2 трлн. Сегодня голосование по этому законопроекту пройдёт в Палате представителей, где большинство у республиканцев, и они с очень высокой вероятностью одобрят инициативу президента Трампа. В случае принятия законопроекта, каждый американец получит единоразовую выплату примерно в $1200. Кроме того, документ предусматривает льготы и субсидии для бизнеса, помощь больницам, увеличение пособий по безработице и ряд других социальных льгот. Американский фондовый рынок отреагировал на одобрение законопроекта ростом, а вот долларовый индекс DXY не обрадовался и продолжил идти вниз.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии торгов курс рубля может укрепиться или снова показать разнонаправленную динамику. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 77-79 руб., сохраняя прогноз по курсу евро в 84-86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»