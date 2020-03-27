ИК «Фридом Финанс»: Международные резервы сократились на 5%

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Преобладал рост. Основным драйвером привычно стала динамика на мировых площадках. Лидерами роста стали акции Полюса (+10,53%). Аутсайдерами были бумаги ЛСР (-3,29%). Пара USDRUB торговалась в диапазоне 77-79.



Банк России сообщил о сокращении международных резервов. Из-за волатильности курсов, а также продаж, запасы валютных активов сократились самыми сильными темпами со времен предыдущего кризиса, а в абсолютном выражении – почти на $30 млрд. Мы не ожидаем ускорения темпов сокращения резервов и не видим угрозы для рейтинга. В настоящее время активы превышают долговые обязательства. Риски пересмотра прогноза по рейтингу сейчас для России умеренные, ниже, чем для стран Еврозоны из-за низкой долговой нагрузки и значительных резервов.



Ожидается отчетность эмитентов. Правительство готовится предоставить отсрочку до 30 июня на публикацию консолидированных отчетов. Но эмитентов, чьи бумаги торгуются за рубежом и отчитывающихся по МСФО это не коснется. Из крупных игроков в ближайшее время ожидаем результатов Татнефти (-0,39%) и Россетей (-0,27%). Выручка Россетей могла составить около 980 млрд руб., EBITDA – 330 млрд. прибыль –125 млрд руб. Вопрос дивидендов, скорее всего, будет отложен. Чистый долг компании превышает 380 млрд руб. Кризис в экономике может привести к сокращению потребления электроэнергии до 5%, поэтому энергокомпании будут осторожны в планировании и могут сократить выплаты акционерам.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Волатильность понемногу снижается, но остается на повышенном уровне. Существует риск новой волны коррекции на предстоящей неделе. Ориентир: диапазон 77,00-80,00 в паре USDRUB, 2400-2550 по индексу Мосбиржи.

