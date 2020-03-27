ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1005-1025 пунктов

В четверг цены на нефть завершили день снижением. Торги стартовали с отметки $29,8 за баррель марки Brent. После роста к до $30,1, цена перешла к снижению, вечером опустилась к $28,2, а завершила день чуть выше, вблизи $29,0. Утром пятницы торговля шла вблизи уровня вчерашнего закрытия. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $28,7-29,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $25,7-32,4. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 19 единиц, до 664 штук.

Крупнейшие западные фондовые рынки заливаются деньгами регуляторов, и, благодаря этому, восстанавливаются. На таком благоприятном внешнем фоне в четверг подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,52%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 3,60%. Среди лидеров роста – «Полюс» (+10,53%) и «Сургутнефтегаз» (+8,71%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 6,38%. Утром пятницы большинство площадок стран АТР росло на 0,9-3,9%. Исключением был австралийский ASX, который терял 5,1%. Позитивный настрой в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2465-2515 пунктов, по индексу РТС — 1005-1025 пунктов.

Иностранные валюты изменились к рублю в четверг вновь разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,4675 руб. (-78,25 коп.). Европейская валюта выросла до 85,4075 руб. (+30,75 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EURUSD с 1,0880 до 1,1030. Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 76,7-78,2 руб., для европейской валюты — 84,6-86,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»