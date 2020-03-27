ПСБ: К концу недели мировые фондовые рынки сохраняют умеренно-позитивный настрой.

Сегодня индекс МосБиржи способен сохранить восходящую динамику, протестировав уровень 2500 пунктов, но, на фоне предстоящей выходной недели в РФ возможны продажи, что приведет к коррекции от текущих уровнях.

В случае ухудшения внешней конъюнктуры в рамках сегодняшних торгов американская валюта к концу дня попытается сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 75–80 рублей.

На текущий момент потенциал снижения кривой ОФЗ составляет еще порядка 50-30 б.п. Вместе с тем, сегодня не исключаем сокращения длинных позиций на рынке после существенного роста за неделю.

Группа ЛСР (-) может выплатить дивиденды в размере 30 руб. на акцию за 2019г - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивиденды, которые компания планирует выплатить значительно снижены, что может оказывать давление на ее капитализацию. Такое решение принято в условиях неопределенности на фоне мер, применяемых для купирования коронавируса, что оказывает отрицательное влияние на экономику. В перспективе застройщики могут находиться под давлением на фоне снижения покупательной способности населения в условиях ослабления рубля, а также недостаточно низких процентных ставок по ипотеке.