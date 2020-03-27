«Фридом Финанс»: В фаворитах у инвесторов – Полиметалл

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня корректируется после бодрого роста накануне. РТС вновь ушел ниже 1000 пунктов, теряя около 3% от сегодняшних максимумов и уровней закрытия четверга. Индекс Мосбиржи тоже не удержался на двухнедельных пиках и сегодня занял диапазон 2400-2500. По нашей оценке, пятница не обещает большой волатильности, и неделю мы можем закрыть вблизи текущих значений. Дальнейший рост мы увидим уже не ранее понедельника – если, конечно, не будет новых неожиданностей с внешних площадок.

Сегодня у инвесторов в фаворитах Полиметалл, он прибавляет более 1%, немного неуверенно двигаясь против рынка. Котировки поддерживают ожидания роста цен на драгметаллы. Золото сегодня в просадке – после рекордно бычьей недели с 2008 года. С понедельника унция выросла на 130 долларов, доходя в моменте до 1699 (более 15% к уровням прошлой пятницы). Рынок закладывает продолжение ралли. Мы ожидаем, что до конца месяца планка 1700 долларов за унцию может быть вновь преодолена. Соответственно бумаги Полиметалла могут прибавить еще до 7%, выйдя на новые годовые максимумы.

Продают сегодня: Новатэк (-5%), Аэрофлот (4,3%), Мечел (-4,3%), Татнефть (-3,5%), Распадская (-3,5%), Магнит (-3,3%). Наибольший потенциал роста мы видим в акциях авиаперевозчика: на горизонте больше года он по-прежнему выглядит самым недооцененным (до +60% от текущих значений). Но в условиях нынешней неопределенности с карантином мы не исключаем, что еще будут более выгодные уровни для покупки бумаг Аэрофлота.

Нефть третьи сутки стабильна в верхней части диапазона 25-30 долларов за баррель, что и дает возможность российскому рынку неспешно отрастать, а рублю периодически укрепляться. Сегодня диапазон колебаний Brent составил 28,12-29,33 долларов. Нефть дважды за эту неделю тестировала уровень 30 долларов, и сегодня это движение может вновь повториться. Коррекции вниз возможны, но ниже 25 долларов – все менее вероятно. Рынок заложил в текущую цену весь основной негатив, включая возможный провал спроса на нефть до 20 млн баррелей (20% мирового потребления) на горизонте нескольких недель. В текущей ситуации основные сюрпризы для рынка могут быт связаны с позитивом, соответственно ближайшая цель 32,5 доллара за баррель – самый вероятный сценарий.

В валютной секции рубль слабо отступает под нажимом доллара и евро. Накануне вечером валюта США второй раз за неделю падала до 77 рублей за единицу, и после отскока сейчас он вновь торгуется вблизи 78. Мы не исключаем, что неделя будет закрыта немного выше – вплоть до диапазона 78,5-79. Но общий тренд на укрепление рубля сохранится. На следующей неделе мы можем увидеть уровни ниже 75 за доллар. Евро сегодня обосновался в коридоре 85,5-86,5. Мы пока не ожидаем роста выше 87 – если не случится серьезных просадок на сырьевых площадках. Рынок в целом легко воспринял введение чрезвычайных карантинных мер в России, следовательно морально готов к тому, что экономика этой весной будет сжиматься. Нового витка панической девальвации мы не предвидим.