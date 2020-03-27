«Фридом Финанс»: В центре внимания – данные по доходам и расходам за февраль

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 26 марта продолжили восстановление, несмотря публикацию данных о динамике числа заявок на пособие по безработице, зафиксировавшую рекордный рост почти до 3,3 млн. S&P500 по итогам сессии повысился на 6,24%, до 2630 пунктов. Принятие американскими сенаторами программы поддержки экономики уменьшило опасения инвесторов по поводу последствий эпидемии коронавируса. Оптимизм подкрепило заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центробанк еще не исчерпал инструментарий для поддержания стабильности экономики.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно после трех дней роста. Инвесторы по-прежнему обеспокоены распространением коронавируса в США. Количество заразившихся в мире за последние сутки достигло 537 тыс. Число летальных исходов превысило 24 тыс. США обогнали Китай и стали эпицентром пандемии по числу заражений, достигшему 85 тыс. Власти КНР тем временем намерены закрыть границы для предотвращения новой, импортированной вспышки заражений.

Сегодня законопроект о стимулирующих экономику мерах объемом в $2 трлн должен пройти процедуру голосования в палате представителей Конгресса США. Президент Трамп подтвердил намерение снять ограничения на работу частного сектора в некоторых регионах страны. В письме губернаторам глава Белого дома пояснил, что администрация рассматривает варианты классификации штатов по степени риска, чтобы смягчить ограничительные меры.Азиатские индексы сегодня торгуются в слабом плюсе: шанхайский CSI300 и гонконгский Hang Seng колеблются около нуля, японский Nikkei вырос на 3,9%. Европейские фондовые площадки открылись снижением в пределах 2-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,8%. Brent ушла ниже $26 за баррель. Золото торгуется без выраженной динамики вблизи $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается вялым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов возобновит снижение в диапазоне 2500-2600 пунктов.

Наиболее важными публикациями этого дня станут данные по доходам и расходам за февраль, а также индекс настроений потребителей за март. Динамика расходов и доходов, которая, согласно консенсусу, должна остаться позитивной, отразит состояние потребления до активизации развития эпидемии в США. Индекс настроений потребителей станет более актуальным показателем глубины негативной реакции домохозяйств на кризис. Ожидается заметное снижение индикатора, не исключено, что фактический результат окажется хуже консенсуса по аналогии со вчерашними данными по числу заявок на пособие. Макроданные продолжают сигнализировать о вхождении экономики в рецессию.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Технически S&P500 намекает на разворот вверх, но уверенности в продолжительности ралли пока мало. Первый положительный сигнал от MACD скрашивает картину. Пока нельзя исключать, что рост индекса на протяжении двух дней был лишь техническим отскоком и тестированием линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года. Индикатор RSI держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому обновление дна по-прежнему не исключено. S&P500 может вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.