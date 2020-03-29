Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 марта: 4 051,6299 руб/1 г золота и 36,0300/1 г серебра
29 марта 2020
ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 051,6299 руб.
- 1 грамм серебра - 36,0300 руб.
- 1 грамм платины - 1 861,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 5 923,0000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,8099 р. (1,19%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6800 р. (1,92%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,2600 р. (0,77%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
208,0498 р. (3,64%).
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