ИАЦ «Альпари»: Нефть и рубль не видят позитива

В пятницу, 27 марта, рубль существенно отступил перед долларом и евро. К закрытию торгов последнего рабочего дня прошлой недели курс доллара США расчётами «завтра» полностью отыграл падение четверга и взлетел на 1 руб. 35 коп. (+1,7%), до 78,82 руб., а курс евро поднялся ещё выше, на 2 руб. 32 коп. (+2,8%), до 87,73 руб.

Российская национальная валюта обвалилась из-за падения цен на нефть и общего негативного фона. Цена нефти сорта Brent в пятницу упала ещё на 2,8%, до $28,23 за баррель. Рынок опасается падения спроса в связи с пандемией Covid-19, а также усиления ценовой войны между Саудовской Аравией и США. Впрочем, судя по тому, что за прошлую неделю количество активных буровых установок в США упало на 40 единиц, до 624 штук, у США меньше шансов на победу в ценовой войне. Сегодня с утра Brent опять продолжает сильное движение вниз, рынок открылся падением цены на 4,2%.

В России нерабочая неделя, хотя она не распространяется на предприятия, которые полностью перевели сотрудников на работу из дома, то есть на фондовый и валютный рынок. Торги на Московской Бирже сегодня и всю неделю будут проходить в обычном режиме. В воскресенье был введён карантин в Москве и Московской области, рассматриваются такие же меры и в других регионах. Общий новостной фон пока ожидаемо негативный, хотя информация о том, что в России уже созданы три препарата для лечения заболевших Covid-19, два из которых проходят испытания, а один – сертификацию, может добавить рынку чуть-чуть оптимизма.

Мы ожидаем, что сегодня при открытии торгов курс рубля может продолжить снижение, хотя не исключен отскок на дневных торгах при появлении позитивных новостей. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 78-80 руб., а прогноз по курсу евро до 86-88 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»