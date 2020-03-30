ПСБ: Индекс МосБиржи может сделать шаг в район 2350 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Ситуацию на мировых рынках продолжают определять два фактора. На широкий спектр активов давит активное распространение коронавируса за пределами Китая. Внимание инвесторов сосредоточено на динамике заболевших в США, где количество зараженных на утро понедельника превысило 142 тысячи человек. Также опасения вызывает ситуация в Европе, где, кроме Италии, вышедшей на втрое место по количеству заболевших, активное распространение вируса наблюдается в Испании, Германии и Франции, тем самым затрагивая ведущие европейские экономики. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, что не способствует активизации покупок.



Вторым фактором выступают беспрецедентные меры поддержки со стороны Центробанков и правительств. Регуляторы вводят фактически неограниченные по объему программы по выкупу активов, что должно успокоить рынки, а правительства идут по пути принятия программ по стимулированию, призванных нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это помогло рынкам в рамках прошедшей недели приостановить падение и даже отыграть часть потерь.



Однако данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост.



Что же касается мировой конъюнктуры на утро понедельника, то ее можно охарактеризовать, как умеренно негативную. В Азии основные индексы теряют в пределах 2,5%. Рынок энергоносителей возобновил негативную динамику, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 23,5 доллара за баррель. Позитивным фактором выступает динамика фьючерсов на основные американские индексы, которые после пятничного падения сегодня прибавляют в пределах 1,2%.



На таком фоне ожидаем снижения российского рынка в начале торгов. Негативная динамика рынка энергоносителей и отступление азиатских площадок окажут давление на наши акции, а восстановление фьючерсов на американские индексы лишь сдержит продажи. В результате индекс МосБиржи в начале дня сделает шаг к отметке 2350 пунктов. При этом в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры.



На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Падение на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль в начале сессии подняться в район верхней границы диапазона 75 – 80 рублей. При этом в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 рублей за доллар.