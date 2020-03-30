ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 945-965 пунктов

В минувшую пятницу цены на нефть продолжили снижение, на рынок давила информация по распространению пандемии COVID-19. Торги стартовали с отметки $29,1 за баррель марки Brent. После недолгого роста до $29,3 цена перешла к снижению, в начале американской сессии опустилась до $27,1, хотя закрыла торги выше, вблизи $28,2. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о снижении активных нефтяных платформ в США за неделю на 40 единиц, до 624 штук, и это смогло немного поддержать рынок. Торги понедельника начались гэпом вниз с отметки $27,1, после чего цена опускалась до $26,7. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $26,8-27,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $25,7-32,4.

Разрастание глобальной пандемии привело в пятницу к падению большинства западных индексов. На этом фоне снизился и российский фондовый рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 3,57%. Долларовый индекс РТС на фоне снижения рубля к доллару снизился сильнее, на 6,07%. Среди лидеров снижения – TCS (-6,17%) и «Алроса» (-5,89%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 4,06%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,3-1,6%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 6,6%. Снижение азиатских рынков окажет давление на российские индексы при открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2375-2425 пунктов, по индексу РТС — 945-965 пунктов.

Вслед за акциями и нефтью в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 78,8200 руб. (+135,25 коп.). Европейская валюта выросла до 87,7350 руб. (+232,75 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом валютной пары EURUSD с 1,1030 до 1,1140. Утреннее снижение нефтяных котировок приведет к дальнейшему ослаблению рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,0-79,6 руб., для европейской валюты — 86,9-88,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»