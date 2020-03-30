Комментарии

ПСБ: Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти Екатерина Крылова, главный аналитик ПСБ



Цены на нефть, как мы опасались, усилили падение, ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией и пандемией коронавируса, серьезно угрожающие спросу на нефть, давят на котировки.



Завтра экспирируется майский фьючерс, следующий торгуется по 27 долл./барр., отражая устойчивое контанго на рынке нефти. Сегодня мы видим риски продолжения нисходящего движения в майском фьючерсе (20-24 долл./барр.) в отсутствие каких-либо позитивных новостей и надежд на скорое разрешение проблемы спроса, усугубляющейся тем фактом, что хранилища нефти уже заполнены на 75%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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