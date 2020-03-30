ПСБ: Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти

Екатерина Крылова, главный аналитик ПСБ
Цены на нефть, как мы опасались, усилили падение, ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией и пандемией коронавируса, серьезно угрожающие спросу на нефть, давят на котировки.
Завтра экспирируется майский фьючерс, следующий торгуется по 27 долл./барр., отражая устойчивое контанго на рынке нефти. Сегодня мы видим риски продолжения нисходящего движения в майском фьючерсе (20-24 долл./барр.) в отсутствие каких-либо позитивных новостей и надежд на скорое разрешение проблемы спроса, усугубляющейся тем фактом, что хранилища нефти уже заполнены на 75%.
Комментарии
ПСБ: Усилившиеся страхи падения спроса давят на котировки нефти30 марта 2020
Екатерина Крылова, главный аналитик ПСБ
/ Сибирское Информационное Агентство /
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.
Иркутская компания представила онлайн-сервис для помощи тем, кто находится в режиме самоизоляции
В Москве введен жесткий карантин с 30 марта
Полиция опровергла информацию о росте количество зараженных коронавирусом в регионе до 35 человек