«Открытие»: Рынок может открыться в минусе из-за снижения цен на нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2331,61 п. до 2401,11 п., а РТС подрос с 924,22 п. до 955,34 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0698 до $1,1144. Пара USD/RUB упала с 79,93 до 78,82, а EUR/RUB поднялась с 85,40 до 87,74. Нефть Brent подешевела с $26,98 до 24,93 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2304,92 п. до 2541,47 п.

Ведущие Центробанки сделали всё, чтобы напоить финансовые рынки ликвидностью. Однако этого пока явно недостаточно, чтобы компенсировать негативные ожидания от последствий коронавирусной эпидемии. Более всего инвесторов раздражает неопределённость, поскольку распространение в США и Европе идёт по негативному сценарию, хотя в Китае число новых заражений свелось до минимума. Предварительные индексы деловой активности за март показали резкий спад, который, скорее всего, лишь ухудшится в апреле.

В первый день недели в еврозоне выйдет отчёт по потребительскому и деловому доверию, а также индексы экономических ожиданий и делового климата. В США опубликуют статистику по незавершённым сделкам продажи домов.

Япония во вторник может сообщить о том, что безработица в феврале осталась на уровне 2,4%. Также промышленное производство могло увеличиться за февраль на 0,1%. Китай опубликует индексы деловой активности от НБС. Ожидается, что производственный PMI в марте поднялся до 45,0 п. с 35,7 п. в феврале. Великобритания в этот день уточнит ВВП за IV квартал, но вряд ли эта статистика будет волновать рынок. Безработица в Германии могла возрасти до 5,1% в марте по сравнению с 5,0% в феврале. В еврозоне выйдет предварительная оценка инфляции за март. Ожидается, что показатель замедлится до 0,8% с 1,2% в феврале. В США опубликуют индексы цен на жильё от S&P/CS. Далее Чикагский PMI, индекс доверия потребителей от Conference Board. Закроет день отчёт API по запасам нефти в США. В России отчётность «Татнефти» по МСФО.

В среду будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере от Японии до США. В Китае также выйдет PMI в производственной сфере от Caixin. Ожидается, что индекс повысится до 45,8 п. с 40,3 п. в феврале. Далее розничные продажи в Германии. В США выйдет статистика от ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается, что экономика США потеряет 154 тыс. рабочих мест. Кроме того, в США выйдут данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Минэнерго опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

Великобритания опубликует индекс активности в строительстве за март. Вероятно, что на фоне коронавируса можно ждать резкого падения показателя. В еврозоне ожидается статистика по ценам производителей, которые могли упасть в марте на 0,7% в годовом выражении по сравнению с падением на 0,5% в феврале. Далее американские данные по первичным обращениям за пособием по безработице и торговому балансу за февраль. Также в США уточнят данные по производственным заказам за февраль. В России Московская биржа сообщит статистику по торгам за март. «ЭНЕЛ Россия» отчитается по РСБУ за IV квартал.

В пятницу будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы от Японии до США. В США выйдет статистика по рынку труда. Ожидается, что безработица увеличится до 3,9% с 3,5% в феврале. Кроме того, в США запланирован выход индекса ISM в сфере услуг. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. Число работающих нефтяных вышек снижается уже две недели подряд. В России «Ленэнерго» отчитается по РСБУ за IV квартал.

Азиатские рынки вновь под давлением. Число случаев COVID-19 перевалило за 720 тыс., а летальных составляет почти 34 тыс. Однако в АТР австралийский S&P/ASX 200 прибавлял более 4%, а вот японский Nikkei 225 терял около 3%. Всему виной ослабление доллара Австралии и укрепление японской иены. Основные тревоги связаны с продолжительностью и шириной мер по сдерживанию коронавируса. Авиасообщение между странами почти полностью прекратилось и осуществляется лишь с целью доставок грузов. Сфера услуг в развитых странах работает в усечённом режиме. Одним из главных индикаторов пессимизма и экономического спада является нефть, которая уже упала ниже $23,5 за баррель Brent. В J.P. Morgan ожидают, что спад мирового ВВП в I полугодии уже составит 10,5%. Народный банк Китая снизил ключевую ставку недельного РЕПО на 20 базисных пунктов. Однако усилий центральных банков может оказаться недостаточно. В США Д. Трамп продлил меры социального дистанцирования до 30 апреля, а в британском правительстве вовсе сгущают краски, полагая наличие подобных мер в течение нескольких месяцев. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 18900,93 п. (-2,52%), Hang Seng – 23463,98 п. (-0,09%), Shanghai Composite – 2755,62 п. (-0,60%).

Американский сланцевый сектор постепенно начинает отражать тяжёлое экономическое положение. Число активных нефтяных вышек в США сократилось за прошлую неделю на 40 единиц до 624 штук. Однако этого явно недостаточно, чтобы рынок почувствовал себя уверенно. Впрочем, в Goldman Sachs полагают, что административные меры по сокращению добычи уже не помогут, так как в апреле глобальный спрос на нефть может упасть почти на 19 млн бар. в сутки. Поэтому ожидания по нефти остаются негативными, хотя некоторые проекты в США оказались на пороге банкротства. Котировки золота провели прошедшую неделю в режиме повышенной волатильности, но долгосрочные инвесторы дают вполне определённый ответ. Резервы SPDR gold Trust выросли за неделю с 908,19 тонн до 964,66 тонн. К 9:00 мск Brent – $23,57 (-5,46%), WTI – $20,8 (-3,30%), золото – $1622 (-0,18%), медь – $4786,25 (-0,05%), никель – $11370 (+0,13%).

Индекс доллара повышался на 0,36% до 98,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,68% по сравнению с 0,69% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,11 (-0,36%), GBP/USD – $1,214 (-0,33%), USD/JPY – 107,71 (-0,16%).

Внешний фон пока не отличается оптимизмом. Разве только можно отметить выход в плюс фьючерсов на индексы США более чем на 1%. Тем не менее старт дня на российском рынке может быть в минусе из-за очередного падения котировок нефти до многолетнего минимума с начала века.