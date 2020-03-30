ИАЦ «Альпари»: Провальные и несчастливые дни для рубля продолжаются

В пятницу, 27 марта, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,75%, до 78,82 руб., евро/рубль – на 2,72%, до 87,73 руб. Фондовые индексы США закрылись в минусе (S&P500: -3,37%). Перед выходными инвесторы частично фиксировали прибыль после трехдневного ралли. По итогам недели S&P500 вырос на 10,3%.

В Палате представителей проголосовали за пакет стимулирующих мер на $2 трлн. Президент США Дональд Трамп подписал его. Большую часть средств планируется предоставить системе здравоохранения. Принятие мер уже ожидалось участниками рынка, поэтому не оказало особого влияния на котировки. Всплеск оптимизма после оглашения дополнительных мер стимулирования со стороны ФРС омрачила ситуация с быстрым распространением COVID-19.

На этом фоне нефть подешевела на 7,05%, до $24,92 за баррель. В понедельник рынок открылся снижением по фондовым индексам и нефти, за исключением австралийского индекса ASX200. Он сейчас показывает плюс 7%. На его рост положительно отреагировали DAX и mini SP500. На открытии нефть подешевела на 7%, до нового минимума $23,14. Сейчас нефть торгуется по $23,47 за баррель (-5,83%).

Ситуация в мире остается напряженной из-за высокой смертности и быстрого распространения коронавируса. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который болен коронавирусом, сообщили, что число погибших в Китае было занижено в 15-40 раз. Сейчас мы этот ужас наблюдаем в Италии и Испании.

США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Примерная сумма – $6 трлн.

В ближайшие недели стоит ожидать увеличения больных в России. На текущий момент число заболевших в РФ составляет 1534 чел., умерло – 8 чел. Чтобы не наводить панику сообщается, что у умерших были хронические заболевания. Все равно не проверить.

ЦБ выделил дополнительные средства для российских банков. 80% денег – 3,5 трлн руб. достанется 11 крупнейшим банкам, имеющим статус «системно значимых». Для них с 2016 года действует механизм безотзывных кредитных линий (БКТ) для выполнения норматива краткосрочной ликвидности.

На фоне падающей нефти внешний фон очень негативный для рубля. К тому же налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки.

Сегодня к 11:15 мск после открытия торгов на валютной секции Мосбиржи курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта в 10:05 мск даже успела закрепиться выше 80 рублей, а евро торговалось выше 89 рублей. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цены на нефть. К 11:20 баррель Brent стоит уже ниже $23.

Если сегодня на торгах в Европе индексы все перейдут в «красную» зону без откатов, то пара доллар/рубль двинется к уровню 81,35 руб. Если ситуация на фондовых рынках стабилизируется, то от пары доллар/рубль стоит ожидать снижения до 78,10 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»