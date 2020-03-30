«Фридом Финанс»: Карантин в США продлится до конца апреля

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 27 марта снизились после сильнейшего после 1930 годов трехдневного роста. Негативно участники торгов восприняли информацию о том, что число заражений COVID-19 в Штатах превысило показатель в Китае. S&P500 по итогам сессии опустился на 3,37%, до 2542 пунктов. От более сильного падения индекс удержало принятие палатой представителей законопроекта о стимулирующих экономику мерах. В слабом плюсе закрылся лишь сектор коммунальных услуг, что может отражать осторожный настрой инвесторов.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются неуверенно на фоне падения нефтяных цен и продолжающегося распространения коронавируса в США и Европе. Количество заразившихся в мире достигло 723 тыс. Число летальных исходов превысило 34 тыс. Число заражений в США составило 143 тыс., количество смертей за выходные увеличилось почти вдвое, до 2,5 тыс. В Италии и Испании снижаются темпы распространения заболевания, но количество летальных исходов по-прежнему высоко.

Трамп решил на торопиться со снятием ограничительных мер в США, после того как глава американского Института аллергических и инфекционных заболеваний заявил, что заразиться COVID-19 рискуют миллионы американцев, а погибнуть могут до 200 тыс. человек. Ограничительные меры продлятся в США до конца апреля, а к 1 июня президент ожидает улучшения ситуации с вирусом.

Азиатские индексы сегодня торгуются в красном секторе: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng падают более чем на 1,5%, шанхайский CSI300 теряет менее 1% при поддержке новых стимулирующих мер от властей. Европейские фондовые площадки открылись снижением в пределах 2-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,65%. Нефть обновляет минимумы 2002 года из-за спровоцированного эпидемией коронавируса падения спроса. Brent ушла ниже $25 за баррель. Золото торгуется без выраженной динамики вблизи $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается вялым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит снижение в диапазоне 2350-2500 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Технически S&P500 намекает на приостановку в падении, но уверенности в продолжительном ралли пока мало. Первый положительный сигнал от MACD скрашивает картину. Пока нельзя исключать, что рост индекса на протяжении последних дней был лишь техническим отскоком и тестированием линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года. Индикатор RSI держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому обновление дна по-прежнему не исключено. S&P500 может вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.

31 марта отчитается производитель пищевых продуктов Conagra Brands Inc. Ожидается снижение выручки и прибыли на фоне слабого спроса и падения трафика в ресторанах. При этом инвесторов будет интересовать прогноз менеджмента на следующий фискальный год и влияние на ожидаемые результаты текущей эпидемии. Распространение коронавируса могло способствовать росту спроса со стороны потребителей, делающих запасы продовольствия на черный день. Стабильная природа спроса на продукты питания позволяет акциям потребительского сектора легче переносить турбулентность на рынке. Для сравнения: котировки Conagra за последний год выросли на 3%, в то время как широкий рынок потерял почти 10%.

2 апреля отчитается сеть аптек Walgreens Boots Alliance. Компания ожидает роста выручки при снижении EPS. Инвесторов по-прежнему беспокоит реализация стратегии по повышению прибыльности. Компания должна подтвердить, что усилия по снижению затрат действительно приведут к повышению прибыльности. Давление на котировки оказывают и слухи о потенциальном leveraged buyout. Таким образом, компания находится в непростом положении. Тем не менее планы по оптимизации бизнеса и повышению эффективности еще могут быть выполнены.

3 апреля отчет представит производитель пива, вина и других спиртных напитков Constellation Brands. Компания ждет роста продаж при снижении EPS. Производитель пивного бренда Corona может ощутить заметное падение спроса из-за эпидемии коронавируса. Ограничительные меры обусловят снижение потребления в точках общепита, что грозит отрицательно отразиться на операционных показателях компании. В таких условиях руководство может отложить запуск новых продуктов, а это окажет давление на прибыльность бизнеса.