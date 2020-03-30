Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 марта: 4 051,6299 руб/1 г золота и 36,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 051,6299 руб.

1 грамм серебра - 36,0300 руб.

1 грамм платины - 1 861,8700 руб.

1 грамм палладия - 5 923,0000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8099 р. (1,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6800 р. (1,92%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2600 р. (0,77%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 208,0498 р. (3,64%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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