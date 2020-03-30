ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - новый налог ударил по акциям «Сбербанка»

Прошлая неделя, с 20 по 27 марта, на российском фондовом рынке оказалась растущей. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 3%, до 2401,11 пункта, а чувствительный долларовый индекс РТС прибавил ещё больше, поднявшись на 3,4% до 955,34 пункта. Хотя цена нефти Brent на прошлой неделе продолжила падать и снизилась ещё на 2,2%, до $28,23 за баррель, это падение не помешало росту даже нефтяных акций.

Сильнее всех за прошлую неделю выросли обыкновенные акции «Татнефти», причём на фоне падения цен на нефть, к которому эти бумаги всегда были чувствительны. Вероятно, рост цен на эти бумаги был спекулятивным и связанным с ожиданиями выхода на этой неделе отчётности компании за 2019 год по МСФО и объявления дивидендов за 2019 год, запланированного ранее на апрель. Также не стоит сбрасывать со счетов, что обыкновенные акции «Татнефти» ранее на фоне падения цен на нефть очень сильно подешевели, и стали более недооценёнными по сравнению с аналогами. Наша целевая цена обыкновенной акции «Татнефти» теперь снижена до 600 руб., однако мы сохраняем по этим бумагам рекомендацию «покупать» в годовом горизонте.

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали обыкновенные акции «Сбербанка», подешевевшие ещё на 8%, до 180,38 руб. Полагаем, что причиной падения на растущем рынке стало заявление президента России о введении новых налогов на вклады и проценты по облигациям. Несмотря на то, что введён новый налог будет только с 1 января 2021 года, а платить его придётся только в 2022 году, это напугало многих вкладчиков, которые начали забирать деньги со своих вкладов. Наша новая целевая цена обыкновенной акции «Сбербанка» составляет 185 руб., рекомендация без изменений – «держать».

На этой неделе ожидаем индекс РТС в коридоре в 910-960 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне в 2350-2400 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»