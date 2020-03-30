ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет четвертую неделю подряд, и вновь за счет роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,64%, до 2,5754 бел. руб. Европейская валюта выросла на 2,72% и стоит 2,8371 бел. руб. Российский рубль подорожал на 1,10% и стоит 3,3121 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,28%.

Всего с начала года доллар подорожал на 22,43%, евро — на 20,60%, а российский рубль подешевел на 2,71%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 8,81%. При этом в начале прошлой недели доллар и корзина обновили максимумы с начала года, а евро обновил максимумы к ее концу.

На наступившей неделе мы ожидаем рост курсов иностранных валют. Доллар может вырасти до 2,59 бел. руб., евро – до 2,91 бел. руб., а российский рубль может подорожать до 3,35 бел. руб. за 100 российских.

В феврале объем международных резервных активов РБ снизился на $438,2 млн (-4,7%) и на 1 марта составил $8,805 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п., до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%, с начала года вырос на 1,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,4%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-феврале снизился на 0,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»