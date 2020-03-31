«Фридом Финанс»: Российский рынок прибавляет вопреки рекордно дешевой нефти

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Игроки заходят в наиболее перепроданные бумаги, а также в акции золотодобывающих компаний. РТС держится около 950 пунктов, индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше 2400 пунктов. Поддержку игрокам оказывает относительно спокойный внешний фон (США открылись в плюсе, внезапно зафиксировав высокий объем продаж недвижимости в феврале). Дополнительным позитивным фактором для России выступает выходная неделя, а также новости о том, что Роснефть выкупила 5 миллионов своих акций и около 2 миллионов расписок.

Нефть в течение дня даже не пыталась восстановиться к прежним уровням, так и торгуясь ниже 23 долларов за баррель. По нашему мнению, устойчиво находиться на таких отметках нефть долго не сможет. Потенциал снижения на известных факторах уже исчерпан и приоритетным направлением остается – вверх. Цель 25 будет взята, если не сегодня, то на ближайших сессиях. При появлении нового сильного негатива возможна короткая просадка до 20 долларов.

Золото на фоне слабой нефти и роста числа заболевших по всему миру (свыше 700 тысяч) показывает вялую околонулевую динамику. Унция четвертую сессию подряд не может пробиться выше 1650 долларов, что тем не менее не остужает интерес инвесторов как к самому металлу, так и к акциям добывающих компаний. Мировые фонды физического золота сообщили о рекордном притоке инвесторских денег. В России растут бумаги Полиметалла (+7,6%) и Полюса (+3,7%). Обе сейчас находятся на абсолютных максимумах. Мы ожидаем продолжения ралли с последующей коррекцией вниз до 10%.

В валютной секции картина по-прежнему не в пользу рубля. Доллар приближается к отметке 80, евро – к 88. Мы по-прежнему видим высокий потенциал коррекции обеих валютных пар вниз. Триггером такого движения наверняка станет рост нефти, но могут сыграть и другие факторы. Ближайшая цель для доллара – диапазон 77,5-78,5, по евро – 85,5-86,5 рублей.