ПСБ: Выросли, несмотря на падение цен на нефть

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник на противоречивом внешнем фоне российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост. Так, продажам в российских акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 10%, опустившись ниже 22 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала ситуация на западных площадках. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов прибавляли 1,4% и 1,8% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи прибавил 0,7%, поднявшись в район 2417 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Ростелекома и «префы» Сургутнефтегаза, рост которых составил 4,8% и 3,9% соответственно. Хуже рынка торговались Аэрофлот и Татнефть, потерявшие более 1,5%. Несмотря на ситуацию на рынке энергоносителей, российские акции чувствовали себя достаточно уверено, а индекс МосБиржи смог продемонстрировать рост. При этом техническая картина на графике индекса говорит в пользу продолжения снижения. «Быкам» для новой волны коррекционного роста необходимо преодолевать локальные максимумы, установленные в конце прошлой недели чуть ниже 2520 пунктов. Продавцам же для сигнализации возобновления снижения необходимо пробивать поддержку на уровне 2350 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,4%, торгуясь в районе 79,9 рубля, евро прибавил 0,5%, до 88,1 рубля. Отметим, что основным фактором для ослабления рубля стала динамика валют развивающихся стран. При этом снижение цен на нефть было, фактически проигнорировано, иначе российская валюта понесла бы более серьезные потери. При этом в ближайшие сессии, в случае сохранения давления на валюты EM, пара доллар/рубль может попытаться выйти вверх из диапазона 75 – 80 рублей и закрепиться над его верхней границей.