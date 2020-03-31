ИАЦ «Альпари»: Шоки для рынка еще не закончились

Российский фондовый рынок в понедельник движется неоднородно — это первый день карантина в стране, и пока меры вводятся постепенно. Интересно, что сегодня отечественные биржи не реагируют на очередной провал цены на нефть: или денег в рынке совсем не осталось, или нет торговых идей.

На площадках говорят, что коронавирусный шок прошел, и теперь нужна фаза стабилизации. Вряд ли это так, так как и в периоды высокой турбулентности мы видели паузы и затишья. Обсуждают, что рубль стабилен, и через время все придет в норму. Да, обязательно придет, но пройдут месяцы, прежде чем реальный сектор экономики встанет на ноги. И он будет совсем другим, потому что такие стрессы никогда не проходят даром. Давление на российские активы может возрасти за счет простоя — карантин только начался, и никто не знает, сколько он продлится.

Индекс МосБиржи пока растет на 1%, до 2424 пунктов, рублевый индикатор способен задержаться в пределах 2380-2450 пунктов. Индекс РТС балансирует около 955 пунктов и как будто не замечает валютной качки.

В хорошем плюсе сегодня бумаги «Полиметалла». Золото и серебро в этом году будут пользоваться спросом на фоне рыночной турбулентности, а потом окажутся востребованы и в промышленности, когда она начнет восстановление. Сегодня акции «Полиметалла» чуть не коснулись 1400 руб., потенциал роста как минимум к 1425 руб.

Доллар США к вечеру поднимается до 79,92 руб. и вполне может попробовать закрепиться над 80,15 руб. С точки зрения рыночной психологии это будет сложно, но с учетом конъюнктуры — вполне реально. Евро стоит выше 88,10 руб. и способен стабилизироваться внутри коридора 86-89 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»