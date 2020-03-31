«Фридом Финанс»: Российский рынок в подвешенном состоянии

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Обвал нефтяных котировок, который начался еще в пятницу и развился в понедельник утром, удивительным образом не оказал существенно влияния на котировки. РТС торгуется вблизи уровня 950 пунктов, где он зафиксировался еще на прошлой неделе. На наш взгляд, потенциал падения ниже 900 пунктов остается, но более вероятным пока выглядит отскок в зону 1000-1100 пунктов.

По индексу Мосбиржи мы также видим боковой тренд около планки 2400 пунктов, достигнутой на предыдущей сессии. Уровень 2300 вполне достижим, но при условии нового не отыгранного ранее негатива. Впрочем, при текущей повестке любые новости, скорее, будут играть в плюс, а следовательно мы можем сегодня увидеть движение вглубь диапазона 2400-2500 пунктов.

Картина в нефти остается довольно экзотичной. Баррель «завис» вблизи 23 долларов, не удержавшись на 18-летнем минимуме 22,6, но и не сумев пока вернуться за линию сопротивления 25 долларов (которая всю прошлую неделю служила сильной поддержкой диапазона 25-30). В базовом сценарии мы закладываем, что нефть вернется к восходящему тренду еще до конца дня, поскольку никаких принципиально новых негативных факторов сейчас на рынке не играет.

В лидерах падения сегодня все те же акции, которые в поседение дни следуют за индексами и нефтью: префы Татнефти (-3,6%), Аэрофлот (-2,3%), Башнефть (-2,1%), Роснефть (-2,1%), Мечел (-1,7%). В плюсе: Полиметалл (+4,9%), Ростелеком (+3,2%), Русагро (+2,6%), Полюс (+2,4%), Сургутнефтегаз (+2,4%), Лента (+2,3%). Инвесторы отыгрывают в этих бумагах идеи роста золота, цен на продовольствие и валютных дивидендов от падения рубля.

Доллар утром укрепился до 80,85, но вскоре опустился к уровню 79,5, прибавив за весь день около 1%. Евро в отдельные минуты доходил до 89,1 рубля, но впоследствии вернулся к 88 за единицу. По нашей оценке, в течение этого дня новых пиков по валюте мы не увидим (если только нефть не рухнет ниже 20 долларов и не останется там лежать). Более вероятно боковое движение. По мере роста позитива на внешних площадках доллар еще до вечера может вернуться в зону 77,5-78,5, евро – в коридор 86-87 рублей.