ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 31 марта в коридоре 950-970 пунктов

В понедельник рынок нефти пережил очередное падение. Торги стартовали с отметки $27,1 за баррель марки Brent. После непродолжительного роста к $27,4 цена развернулась и отправилась вниз. В начале американской сессии цена пробила поддержку на $25,7 и опустилась до $25,6, обновив минимумы с сентября 2003 года. Одной из причин стало заявление чиновника министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что королевство планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 млн баррелей в сутки начиная с мая в связи с сокращением объемов, используемых для электрогенерации, а также снижением потребления внутри страны. К концу дня цена поднялась и закрылась вблизи $26,6. Утром вторника цена росла и торговалась около $27,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $27,1-27,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $25,7 расширился до $25,1-32,4. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 1,25 млн баррелей.

Большинство западных торговых площадок, заливаемых деньгами регуляторов, в понедельник закрылись ростом. На этом фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,34%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос меньше, на 0,33%. Среди лидеров роста – «Полиметалл» (+8,34%) и «Ростелеком» (+5,25%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 3,19%. Утром вторника индексы стран АТР менялись умеренно и без общего направления, Гонконг и Шанхай росли, Япония снижалась. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2604 п., на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских рынках с одновременным утренним ростом нефти задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2410-2460 пунктов, по индексу РТС — 950-970 пунктов. Сегодня «Татнефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

А валюты изменились в понедельник к рублю разнонаправлено. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 79,3200 руб. (+50 коп.). Европейская валюта снизилась до 87,6200 руб. (-11,5 коп.). Такая динамика связана со снижением пары EURUSD с 1,1120 до 1,1040. Утренний рост нефтяных котировок окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,5-80,1 руб., для европейской валюты — 86,7-88,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»