ИАЦ «Альпари»: У рубля всё печально, но не безнадёжно

В понедельник, 30 марта, рубль пытался отыграть потери понедельника, но не слишком удачно: доллар продолжил рост, а курс евро остался почти на уровне закрытия прошлой пятницы. В итоге на закрытии торгов понедельника обменный курс доллара США расчётами «на завтра» подорожал ещё на 57 коп. (+0,7%), до 79,39 руб., а курс евро упал всего на 1 коп. (-0,02%), до 87,72 руб.

Обвал мировых цен на нефть возобновился, что стало помехой для укрепления сильно подешевевшего ранее рубля. Цена нефти сорта Brent по итогам мрачного понедельника рухнула на 6%, до $26,59 за баррель, что соответствует уже уровням начала «нулевых» годов. Нефтяной рынок ожидает избытка предложения с 1 апреля после прекращения действия сделки ОПЕК+.

Кроме того, рынок торпедировало заявление министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что в мае королевство намерено увеличить экспорт нефти до 10,3 млн баррелей в сутки. Однако похоже, что на волне паники рынок не заметил, что Саудовская Аравия несколько умерила свои аппетиты, так как ранее её власти заявляли о планах нарастить экспорт даже до 12,3 млн баррелей в сутки уже в апреле. Сегодня с утра цена Brent корректируется вверх, прибавляя в данный момент уже 3%.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера обсудили вопросы о сотрудничестве в борьбе с распространением вируса Covid-19 в рамках «большой двадцатки». По сообщению пресс-службы Кремля, Трамп и Путин также обсуждали ситуацию на нефтяном рынке и договорились о том, что главы министерств энергетики США и России обсудят возможные пути стабилизации цен на нефть.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии торгов рубль может попытаться укрепиться на волне роста цен на нефть. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 78-80 руб., немного повышая прогноз по курсу евро до 86,5-88,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»