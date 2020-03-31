ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может протестировать отметку 2500 пунктов на фоне улучшения внешнего фона

Ситуацию на мировых рынках мы характеризуем как в целом неплохую.

Поводом для сохранения позитивных настроений на рынках в понедельник выступили принимаемые масштабные меры правительств разных стран по обеспечению помощи бизнеса и населения, позволяющие инвесторам искать акции компаний, способных стать бенефициарами карантинных мер, либо способных быстро восстановиться в случае ослабления пандемии и ослабления ограничений. Кроме того, поддержку рынкам оказала и стабилизация к вечеру понедельника ситуации на рынке нефти, чему способствовали телефонные переговоры Президентов России и США, подчеркнувших важность стабилизации цен на нефть и договорившихся о проведении последующих консультаций глав профильных министерств.

Наиболее активно рос вчера американский фондовый рынок, отыгрывая принятие программы госстимулирования на 2,2 триллиона долларов. В США, как и в Европе серьезное ралли продемонстрировали сектор здравоохранения, потребсектор и "защитные" электроэнергетика и телекомы, а также перепроданные hi-tech и металлурги. Сегодня мы видим сохранение выраженно позитивных настроений на азиатских фондовых биржах, растут фьючерсы на нефть, индексы США и ключевых стран Европы. Определенную поддержку оказывают и надежды на скорое ослабление эпидемии в Италии, а также неожиданно сильные официальные PMI по КНР (индикаторы и в промышленности и в секторе услуг вернулись выше 52 пунктов), указывающие на заметное оживление деловой активности в стране после прохождения пика эпидемии.

Мы ожидаем, что инерция к восстановлению мировых рынков сохранится в ближайшие дни. Однако мы по-прежнему весьма осторожны в отношении крепости повышательного движения, пока нет убедительных указаний о близости спада пандемии, затягивание которой может негативно сказаться и на темпах последующего восстановления.



Российский рынок акций, сумевший подрасти накануне, по нашему мнению, сумеет развить тенденцию к росту при поддержке улучшения внешнего фона. Мы рассчитываем сегодня на возврат индекса МосБиржи в зону 2450-2500 пунктов, не исключая теста ее верхней границы в случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках и рынке нефти. Сегодня ожидаем увидеть динамику "лучше рынка" в акциях внутренних секторов, в первую очередь, в финсекторе, а также в акциях металлургов.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"