ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы спекулируют на избытке нефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась на позитиве. Сессия понедельника завершилась на уровне среды, 25 марта. Лидерами роста стали акции Polymetal (+8,34%). Аутсайдерами оказались бумаги Татнефти (-3,18%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 80.

Банк России опубликовал экономический обзор. Регулятор не дал прогнозов по развитию ситуации, ограничившись заявлением о том, что негативное влияние распространения коронавируса будет ощущаться «в ближайшие месяцы» и это окажет влияние на инфляцию и другие показатели. Нынешний кризис во многом беспрецедентен, поэтому надежных прогнозов на среднесрочную перспективу в ближайшие полгода, на наш взгляд, ожидать не стоит. Все будет зависеть от срока окончания пандемии и скорости восстановления экономических связей, а также объема помощи экономике, которая в разных странах неравномерна. Мы полагаем, что прогнозы по восстановлению экономики появятся в середине мая. Помимо внутренних факторов, на темпы нормализации окажут влияние цены на нефть и спрос на экспортные товары за рубежом. Пока позитивных сигналов мало.

Ценовая война на нефтяном рынке продолжается. Переговоры президентов России и США не остановили падение цен на энергоносители. Инвесторы опасаются переполнения хранилищ, что обрушит цены еще больше. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 12,3 млн баррелей в день, и, хотя Китай восстанавливает закупки, этого недостаточно из-за резкого снижения потребления в Европе, где вовсю бушует эпидемия. Мы не исключаем волны снижения котировок на фоне спекуляций относительно заполнения хранилищ. Однако стоит отметить, что их запасов хватит на два-три месяца, а за этот период пик пандемии, скорее всего, будет пройден и экономика начнет восстановление.

Мосбиржа (-2,04%). Спек. покупка. В условиях рисков для сырьевого и финансового сектора, а также ретейла, биржа остается единственным надежным институтом. Кроме того, она не уходит на выходные из-за коронавируса и имеет шанс на рост оборотов.

Ожидаем рост в пределах 2%. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77,00-80,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2400-2500 пунктов.