«Фридом Финанс»: Восстановление активности в Китае повышает шансы на ралли

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 30 марта закрылись на положительной территории, несмотря на продление карантина в стране до конца апреля. S&P500 по итогам сессии повысился на 3,35%, до 2627 пунктов. Лидерами роста стали секторы здравоохранения и технологий.

Хотя продленные меры по сдерживанию коронавируса усилят его негативное воздействие на экономику, инвесторы надеются, что это поможет остановить эпидемию и приведет к нормализации ситуации в целом.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно в плюсе. Позитивный настрой поддержала макростатистика по Китаю, оказавшаяся заметно лучше ожиданий. Так, индекс деловой активности в промышленности вырос с 35 пунктов в феврале до 52 в марте. Это позволяет надеяться, что худшее для китайской экономики позади. Тем не менее продолжающаяся пандемия не снимает угрозу возобновления падения активности в следующих месяцах.

Количество заразившихся COVID-19 в мире достигло 787 тыс. Число летальных исходов превысило 37 тыс. Число заражений в США за день продолжает увеличиваться. Общее число инфицированных в два раза превышает показатели Китая, количество смертей перевалило за 3 тыс. В Италии распространение заболеваемости замедляется, но карантинные меры власти не намерены снимать как минимум до 12 апреля.

Азиатские индексы сегодня торгуются без выраженной динамики: японский Nikkei теряет больше 1%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 растут при поддержке сильных макроэкономических данных. Европейские фондовые площадки на открытии прибавляли 2-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,70%. Нефть восстанавливается с минимумов 2002 года, позитивно отреагировав на телефонные переговоры лидеров США и России по ситуации на рынке энергоносителей. Brent поднялась выше $25 за баррель. Золото торгуется без выраженной динамики вблизи $1600 за унцию. Таким образом, некоторый аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует закрепиться выше 2600 пунктов.

Стоит обратить внимание на данные потребительской уверенности за март от Conference Board. Ожидается падение показателя почти на 15% под влиянием эпидемии и коррекции на фондовых площадках. В то же время инвесторы должны были заложить подобную реакцию потребителей в свои оценки, поэтому фондовый рынок может не отреагировать на эту статистику.

Сегодня отчитается производитель пищевых продуктов Conagra Brands Inc. Ожидается снижение выручки и прибыли на фоне слабого спроса и падения трафика в ресторанах. При этом инвесторов будет интересовать прогноз менеджмента на следующий фискальный год и влияние на ожидаемые результаты текущей эпидемии. Распространение коронавируса могло способствовать росту спроса со стороны потребителей, делающих запасы продовольствия на черный день. Стабильная природа спроса на продукты питания позволяет акциям потребительского сектора легче переносить турбулентность на рынке. Котировки Conagra за последний год выросли на 3%, в то время как широкий рынок потерял почти 10%.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 4 из 100, что может быть первым позитивным признаком после принятия в США масштабного пакета экономических стимулов. Тем не менее показатель все еще находится на уровнях 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

На техническом графике S&P500 все больше признаков приостановки падения, но уверенности в продолжительном ралли пока мало. Показатель MACD продолжает улучшаться. Пока нельзя исключать, что рост индекса широкого рынка на протяжении последних дней был лишь техническим отскоком и тестированием линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года. Индикатор RSI все еще держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому очередное тестирование дна по-прежнему не исключено. S&P500 способен вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.