«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи закрепился на трехнедельных максимумах

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок после остановки в понедельник сегодня продолжил рост к максимумам прошлой недели. РТС превысил планку 1000 пунктов и, по нашему мнению, сохраняет запас роста до 1050 пунктов. Следующей целью станет диапазон 1100-1150 пунктов. До того, как будет реализован такой сценарий, мы не исключаем перехода к боковой динамике на одну или две сессии с краткосрочным движением вниз.

Индекс Мосбиржи без труда преодолел планку 2500 и закрепился на трехнедельных максимумах. Компенсировать провалы начала марта будет гораздо труднее. До уровня 2700 рынку предстоит отыграть еще около 8%. Для этого потребуются сильные внешние стимулы или несколько удачных торговых сессий подряд. До конца дня мы закладываем широкий диапазон 2400-2600.

Восстановление рынка напрямую связано с быстрым отскоком в нефти. Баррель марки Brent, который еще вчера падал ниже 22 долларов, сегодня пробует тестировать уровень 27,5, где он держался всю прошлую неделю. Общий диапазон колебания составил +27% от новых многолетних минимумов. Позитив на сырьевых площадках связан с началом переговоров между Россией и США по регулированию предложения нефти. Игроки закладывают возможность сделки, аналогичной той, что была реализована в рамках картеля ОПЕК+.

По нашей оценке, у данной сделки много очевидных препятствий. Не все сланцевые компании США готовы снижать добычу и не все производители в принципе хотят внешнего регулирования. Еще один важный фактор – объективный дефицит спроса на нефть (до 20 млн баррелей в сутки), который не возможно покрыть квотами. Кроме того, между Москвой и Вашингтоном остаются серьезные противоречия по поводу газовых санкций, которые Россия наверняка попросит отменить. По нашим ожиданиям, фактор переговоров усилит волатилность в нефти. Мы можем увидеть очень быстрое восстановление до 40 долларов на высоких ожиданиях, после чего – обвальную коррекцию из-за отсутствия фактической сделки.

На таком фоне сегодня в наибольшем плюсе торгуются бумаги нефтяного сектора: Татнефть-привилегированная (+6,2%), Новатэк (+5,8%), Роснефть (+5,6%), Лукойл (+4,1%). На наш взгляд, весь сектор сейчас подвержен спекулятивным движениям, и входить в этот рынок еще рано.

Из падающих бумаг выделяются Полюс (-2,9%) и Полиметалл (-2,3%). Обе корректируются на фоне слабо дешевеющего золота (не дойдя до 1650, унция откатилась на 1610-1620). Мы полагаем, что это тактическое отступление перед новым взлетом. В пользу золота сейчас играют мощные меры по накачке рынком ликвидностью. Цель 1700 может быть взята уже на этой неделе.

Валюта сегодня в глубокой просадке. Доллар в своем падении доходит до 78,07 рубля, евро до 85,7. Европейская валюта снижается с особым ускорением благодаря слабости на международных рынках: накануне еврозона выдала порцию неоднозначной статистикb по росту цен и деловому доверию. Мы ожидаем, что доллар до конца сессии попробует пройти отметку 78 сверху вниз, а евро попытается уйти в диапазон 85-85,5 рублей.