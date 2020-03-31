Альфа-Банк: Ожидаем позитивного закрытия российского рынка акций

Вчера рынки шли вверх на фоне квартальной ребалансировки портфелей фондов. Российский рынок акций вчера обрел некоторые катализаторы по мере продвижения торговой сессии, и индекс РТС повысился на 1,3% до 958 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 433 пунктов.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, так как сегодня завершается крайне тревожный первый квартал года; в связи с этим некоторые фонды будут проводить сильную ребалансировку своих портфелей акций (не облигаций) после сильных распродаж этого месяца. Настроение на рынке улучшилось и в связи с тем, что азиатские рынки закрылись ростом после публикации данных по китайскому PMI, который по итогам марта составил 52 пункта, превысив прогноз агентства Reuters на уровне 45 пунктов и рекордно низкий уровень февраля (37 пунктов).