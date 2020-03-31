Альфа-Банк: Ожидаем позитивного закрытия российского рынка акций
31 марта 2020
Вчера рынки шли вверх на фоне квартальной ребалансировки портфелей фондов. Российский рынок акций вчера обрел некоторые катализаторы по мере продвижения торговой сессии, и индекс РТС повысился на 1,3% до 958 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 2 433 пунктов.
Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, так как сегодня завершается крайне тревожный первый квартал года; в связи с этим некоторые фонды будут проводить сильную ребалансировку своих портфелей акций (не облигаций) после сильных распродаж этого месяца. Настроение на рынке улучшилось и в связи с тем, что азиатские рынки закрылись ростом после публикации данных по китайскому PMI, который по итогам марта составил 52 пункта, превысив прогноз агентства Reuters на уровне 45 пунктов и рекордно низкий уровень февраля (37 пунктов).
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