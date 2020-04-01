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ИАЦ «Альпари»: Инвесторы привыкают к новой реальности

1 апреля 2020

Рынок акций России во вторник проторговался в плюсе. Второй официальный день карантина прошел вполне продуктивно, хотя стоит признать, что улучшений во внешней конъюнктуре нет никаких. К вечеру баррель Brent все еще смотрится слабо и торгуется по $26,49, сократив дневной прирост.

Внутренние новости становятся привычно нервирующими: с 3 апреля россияне будут информироваться о нарушении карантинного режима по смс, а власти готовятся наказывать виновных в нарушениях колоссальными денежными штрафами. Все выглядит довольно тревожно, но бесконечно бояться невозможно, и люди начинают привыкать.

Индекс МосБиржи вырос сегодня до 2501 пунктов, что смотрится довольно значительным отскоком от мартовского «дна». За весь первый квартал 2020 года рублевый индикатор упал на 22,8% — довольно значительный провал. Индекс РТС за январь-март обвалился на 55% — огромная величина, вызванная валютной качкой. Март закрывается индикатором около 1000 пунктов, впереди слишком много неизвестного.

В первый день апреля, если внешняя конъюнктура останется примерно текущей, индекс МосБиржи продолжит повышение в область 2525 пунктов, а индекс РТС сможет восстановиться к 1035 пунктам. В основном отечественный рынок держится в «зеленой» зоне, в фаворитах рыночного спроса бумаги «Алроса» и «Системы». Под давлением держатся акции «Полюс Золота», но это нормально, учитывая перемену рыночных настроений.

Доллар США к вечеру сполз к 77,86 руб. — после недавних 80,0 руб. эти уровни выглядят уже не так пугающе. Стоит наблюдать за поведением нефти: если Brent снова соскользнет вниз, «американец» укрепится без вариантов. Краткосрочно пара доллар/рубль может оставаться в диапазоне 78-79,00. Евро скорректировался к 85,59 руб., имеет шансы сползти к 85,00, но вряд ли существенно ниже.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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