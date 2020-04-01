ПСБ: Подросли на нейтральном фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на нейтральный внешний фон. Так, к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent растерял рост первой половины дня, вновь уйдя ниже 23 долларов. На торгах в Европе основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись лишь на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи прибавил 2,1%, поднявшись в район 2490 пунктов. Лидерами торгов выступили акции МРСК ЦП и Алорсы, рост которых превысил 7%. Хуже рынка торговались Полюс и Полиметалл, потерявшие 4,9% и 3,4% соответственно. Российский рынок достаточно спокойно отреагировал на ухудшение внешнего фона в течение дня, удержав позиции чуть ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Отметим, что для сигнализации продолжения коррекционного роста «быкам» необходимо преодолеть уровень 2520 пунктов - сегодняшняя попытка оказалась неудачной. При этом в ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, где мы выделяем данные по страновым PMI, а также статистику по рынку труда США. В случае публикации слабых данных продажи по широкому спектру активов могут вновь активизировать, что приведет к новой волне снижения.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 1,6%, отступив к отметке 78 рублей, евро потерял 2%, торгуясь чуть выше 85,8 рубля. Отметим, что, не смотря на уход рынка энергоносителей к вечеру на отрицательную территорию, рубль смог уверенно укрепиться, чему способствовала динамика валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 75 – 80 рублей. В текущий момент сохраняются риски возобновления роста американской валюты и пробоя верхней границы данного канала.