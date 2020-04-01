«Фридом Финанс»: Российские индексы притормозили с ростом

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



На фоне слабой коррекции в нефти РТС опустился ближе к 1000 пунктам. Перспектива подъема в диапазон 1050-1100 пунктов откладывается до следующих сессий. Индекс Мосбиржи также не удержался на достигнутых сегодня вершинах, упав ниже 2500 пунктов. На текущем уровне высока вероятность продолжительной боковой динамики: серьезных поводов для снижения пока нет, но дальнейшему росту мешают уровни сопротивления, сформированные на прошлой неделе.



Из акций весь день в плюсе нефтяные фишки. Есть спрос на акции Системы (+5,4%), Алросы (+5,1%), ММК (+4,9%), Ростелекома (+4,2%) и Аэрофлота (+4,1%). Игроки рынка диверсифицируют портфели, подбирая в первую очередь дивидендные акции, а также эмитентов с долгосрочным потенциалом роста. Откровенных аутсайдеров в акциях сегодня нет. Наибольшее падение сегодня демонстрируют Полиметалл (-3,3%) и Полюс (-2,8%). Инвесторы фиксируют прибыль после достижения новых пиков. Уже на следующей сессии вероятно продолжение исторического ралли в золоте.



Два ведущих сорта нефти сегодня демонстрируют разнонаправленное движение: Brent дешевеет на 0,6%, WTI дорожает на 2,3% . Это случается на рынке крайне редко. В итоге спред между ними с обычных $2-2,5 вырос до $5,5. Это может быть следствием перенасыщения рынков в Канаде, США, Западной Африке и Карибском бассейне, где фиксируются избыточные поставки.



Для Европы это умеренно негативный фактор: спред может схлопнуться как за счет роста WTI (что при текущем тренде менее вероятно), так и за счет падения Brent. Сейчас североморский эталон держится за счет спекуляций вокруг переговоров США и России по ограничению добычи. А также более быстром, чем ожидалось, восстановлении производства в Китае. Шаткое равновесие, на наш взгляд, может обернуться как ускорением роста нефти к $40, так и обновлением минимумов в районе $20.



Рубль на этом фоне не поддается внешнему давлению и сохраняет растущий тренд. Доллар сегодня протестировал отметку 78 сверху вниз, но вскоре отскочил чуть выше. Евро упал ниже 85,5, однако тоже не задержался там и отыграл около 0,5 рубля вверх. В базовом сценарии мы ожидаем продолжения попытки рубля пробиться в паре с долларом в нижний коридор 77-78, а евро в диапазон 84,5-85,5.

