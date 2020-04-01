«Открытие»: Рынок пытается расти на фоне восстановления деловой активности в Китае

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,36% до 2466,34 п., а РТС рос на 3,35% до 990,66 п. Китайская статистика показала, что карантинные меры и прочие мероприятия могут побороть COVID-19, а деловая активность способна быстро восстановиться. Рынок с первых минут нацелился на рост и остановился лишь на отметке 2526 пунктов по индексу МосБиржи, где у отечественных «быков» уже не хватает уверенности, поскольку нефть всё же напоминает о периоде низкого спроса на сырьевые ресурсы. В лидерах дня были бумаги «НОВАТЭК», «Роснефть», «Татнефть», ММК, «Ростелеком» и «Газпром нефть». Напротив, самыми слабыми оказались прежние защитники Polymetal и «Полюс». В целом картина привычная за последнее время, когда дни пессимизма сменяются на дни оптимизма. Активность была чуть выше, чем днём ранее. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 55 млрд рублей.

Рубль также укреплялся, реагируя на улучшение ожиданий по Китаю. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1845 рублей. В понедельник, 30 марта, ЦБ РФ не предпринимал чего-либо особенного, продав валюту на 13,3 млрд рублей. Судя по всему, неспособность спекулянтов развить ослабление рубля привело к тому, что они стали фиксировать свои позиции. Пример Китая даёт приблизительное представление о том, сколько может длиться коронавирусный кризис в развитых странах. Соответственно, уже в мае-июне деловая активность в мире может возобновить рост. Мы часто говорим, что рынки не любят неопределённость, но вести из Китая развеивают её, заставляя строить новые ожидания. К 15:15 мск пара USD/RUB – 78,43 (-1,12%), EUR/RUB – 85,935 (-1,92%).

Европейские индексы также демонстрировали рост в начале дня, который, впрочем, затем сошёл на нет. Даже сектор путешествий и отдыха был среди лидеров. Однако ситуация в самой Европе и США остаётся тяжёлой. В Испании за минувшие сутки скончалось 850 пациентов с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что число заболевших в мире превышает 782 тыс., а в США – 164 тыс. Поэтому фьючерсы на индексы США не поддерживали европейский и азиатский оптимизм. К 15:15 мск FTSE 100 – 5588,78 п. (+0,45%), DAX – 9813,73 п. (-0,02%), CAC 40 – 4345,06 п. (-0,76%).

Нефть также корректировалась от своих 18-летних минимумов. Регулятор по вопросам энергетики Техаса вновь призвал снизить добычу из-за затоваривания хранилищ. Однако реальных механизмов влияния на частные компании у регулятора нет. Тем не менее рынок рассчитывает на то, что переговоры Д. Трампа и В. Путина приведут к появлению основы для выработки совместного решения производителей по ограничению добычи. К 15:15 мск июньский Brent – $27.52 (+4.16%), WTI – $21.2 (+5.53%), золото – $1618.5 (-1.50%), медь – $4806.09 (+1.14%), никель – $11300 (-0.18%).

Индекс доллара повышался на 0,68% до 99,86 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,69%, как и в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,096 (-0,81%), GBP/USD – $1,236 (-0,21%), USD/JPY – 108,52 (+0,63%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 1,0%. ФРС сделала всё, чтобы ликвидировать кризис ликвидности, но печатного станка недостаточно, чтобы остановить распространение COVID-19 в США. По данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом американцев перевалило за 164 тыс. Ford, General Electric осваивают производство аппаратов ИВЛ, General Motors увеличивает производство медицинских масок и респираторов. Пик инфекции в Европе и США пока существует только в прогнозах экспертов от медицины, но рынок ждёт шоковых данных по безработице за март. Российские индексы могут завершить день в плюсе, так как восстановление деловой активности в Китае вселяет определённые надежды. Однако внешний фон может вновь испортиться, заставляя проявлять осторожность. В кризис .COM было 4 фальшивых «бычьих» рынка перед реальным разворотом, а в 2008-2009 индекс S&P 500 даже повышался на 27% перед тем, как достигнуть дна. Поэтому накачка ликвидности может спасти рынок США от обвала, но не от снижения на негативных экономических ожиданиях.