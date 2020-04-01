ПСБ: Рубль в начале торгов может ослабнуть к доллару и евро

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Отступление рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 2,5%, отступив в район 25,7 доллара за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих сегодня с утра в пределах 0,3%, будут оказывать давление на рубль. В результате на открытии пара доллар/рубль может подняться выше 78,5 рубля. Из внутренних факторов выделим продолжающиеся продажи валюты по бюджетному правилу, что сглаживает негативное влияние внешнего фона. При этом в ходе сессии настроения на рынках могут ухудшиться на фоне публикации данных по страновым PMI, а также статистики по занятости в США от ADP, что может привести к продолжению роста американской валюты, в результате чего к концу дня доллар подтянется к верхней границе диапазона 75 – 80 рублей.



Напомним, что во вторник рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. По итогам дня доллар снизился на 1,2%, отступив ниже 78,4 рубля, евро потерял 1,3%, закончив торги на уровне 86,5 рубля. При этом рубль стал одним из лидеров среди валют развивающихся стран, несмотря на невнятную динамику рынка энергоносителей.