ИАЦ «Альпари»: Центробанк помог рублю взять реванш

Вторник, 31 марта, позволил рублю взять передышку в падении и отыграть часть потерь. К закрытию торгов в последний день мрачного марта курс американского доллара расчётами «завтра» обвалился на 90 коп. (-1,1%), до 78,42 руб., а курс евро рухнул ещё сильнее, на 1 руб. 1 коп. (-1,3%), до 86,52 руб.

Безусловно, в укреплении рубля имеется огромная заслуга ЦБ РФ. Именно поэтому укрепление рубля происходило на фоне очередного обвала цен на нефть Brent и российскую Urals (хотя американские сорта нефти во вторник подорожали).

Цена нефти сорта Brent по итогам торгов 31 марта упала на 1,5%, обновив очередной минимум в $26,19 за баррель. С 1 апреля соглашение ОПЕК+ больше не действует, и никто не мешает Саудовской Аравии и другим участникам этой сделки увеличивать добычу, за исключением одного важнейшего препятствия – падения спроса.

Минэнерго США сообщило о том, что глава министерства Дэн Бруйетт провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком. Как сообщалось в официальном пресс-релизе американского Минэнерго, министры двух стран договорились координировать действия по стабилизации нефтяного рынка в рамках G20. Что под этим подразумевалось – пока неясно, хотя не исключено, что в релизе содержался намёк на приглашение к диалогу министров других стран-участниц G20, и в первую очередь председательствующей в этом году в «двадцатке» Саудовской Аравии.

Сегодня с утра цена Brent топчется на месте, не зная, куда идти, и повышаясь в данный момент только на 0,08%.

Мы ожидаем, что сегодня при открытии торгов рубль может продолжить укрепление, но более медленными темпами, либо показать разнонаправленную динамику. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 78-80 руб. и снижаем прогноз по курсу евро до 85,5-87,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»