ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 1 апреля в коридоре 1000-1025 пунктов

Во вторник торги нефтью начались достаточно бодро, но к концу дня цены опять завалились. Торги стартовали с отметки $27,0 за баррель марки Brent. После полудня цена поднялась до $28,3, но с этого уровня развернулась, и падала уже до конца дня, закрывшись вблизи $26,2. По опросу Reuters, добыча нефти ОПЕК в марте выросла до 27,93 млн баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с февралем. По данным этого же опроса, цены на нефть будут удерживаться ниже $40 за баррель в 2020 году, поскольку меры для сдерживания глобального распространения коронавируса бьют по спросу, а развал сделки ОПЕК+ поддерживает увеличение профицита сырья.

Согласно данным опроса 40 аналитиков, цена на нефть марки Brent в среднем составит $38,76 за баррель в 2020 году, что на 36% ниже февральского прогноза в $60,63. Поздно вечером отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти на 10,49 млн баррелей после их снижения на 1,25 млн баррелей неделей ранее, это дополнительно подтолкнуло цену вниз. Утром среды, после краткосрочного роста до $26,8, цена снизилась к $25,9. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $25,7-26,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $25,6-32,4. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 1,62 млн баррелей.

Основные западные фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправленно. Европейские преимущественно выросли, а американские – снизились. На этом противоречивом фоне российский рынок закрылся в плюсе. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 3,10%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 5,83%. Среди лидеров роста – «Алроса» (+10%) и TCS (+8,2%).

Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,84%. Утром среды большинство площадок АТР снижалось на 0,3-4,5%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 3,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2486 п., на 3,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее падение большинства азиатских рынков и нефтяных котировок задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2480-2530 пунктов, по индексу РТС — 1000-1025 пунктов.

Вслед за акциями во вторник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,3725 руб. (-94,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 86,5000 руб. (-112 коп.). Однако утреннее снижение нефти, вероятнее всего, негативно скажется на курсе рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 77,6-79,2 руб., для европейской валюты — 85,6-87,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»