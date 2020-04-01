Комментарии

«Фридом Финанс»: Татнефть включилась в борьбу с вирусом

1 апреля 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Последняя мартовская сессия завершилась в плюсе. Лидерами роста стали акции Алросы (+10,00%). Аутсайдерами оказались бумаги Полюса (-4,79%). Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи 80.

Татнефть (+5,90%) отчиталась по МСФО.  Выручка компании увеличилась на 2%, до 32 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 328 млрд руб., что соответствует уровню рентабельности 35%. Чистая прибыль сократилась с 211,8 млрд до 192,3 млрд руб. Оцениваем результаты позитивно, они оказались близкими к ожиданиям. Стоит отметить, что стратегия компании предусматривала сценарий падения цены на нефть и укрепления курса USD/RUB, хотя реальность, безусловно, превзошла самые пессимистичные прогнозы. Мы полагаем, что Татнефть не будет резко сокращать инвестпрограмму, запланированную в текущем году в объеме 150 млрд руб. При этом чистый денежный поток, который, по прогнозу, должен также составить 150 млрд руб., может серьезно сократиться, что окажет негативное влияние на дивиденды. Другой новостью компании стало включение в борьбу с распространением коронавируса. Заводы Татнефти начинают выпуск дезинфицирующих средств и защитного снаряжения. Мы полагаем, что проект не принесет прибыли, но и не потребует масштабных инвестиций, их объем не превысит нескольких десятков миллионов рублей. Акции растут, несмотря на продолжающееся падение нефти. Это свидетельствует об уверенности инвестсообщества в том, что кризис не станет для бизнеса Татнефти роковым.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 77,00-80,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2400-2500 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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