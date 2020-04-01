«Фридом Финанс»: Перспективы окончания эпидемии теряются в тумане

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили худший для себя квартал c 2008 года очередным снижением. Позитивные данные об увеличении производственной активности в Китае были быстро нивелированы вновь вспыхнувшими страхами перед последствиями влияния коронавирусной пандемии на мировую и национальную экономику. S&P500 по итогам сессии снизился на 1,6%, до 2585 пунктов. В плюсе, благодаря оттолкнувшимся от 17-летних минимумов ценам на нефть, закрылся лишь энергетический сектор.

Мировые фондовые площадки начали второй квартал снижением. Инвесторов тревожит продолжающееся распространение коронавируса в США и мире и его негативное влияние на корпоративные результаты. Количество заразившихся COVID-19 в мире достигло 861 тыс. Число летальных исходов превысило 42 тыс. Число инфицированных в США продолжает увеличиваться день ото дня. КНР зафиксировала 130 бессимптомных носителей COVID-19, что создает риски новой вспышки заболеваемости.

По прогнозам Белого дома, в ближайшие две недели число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США может достичь 100-240 тыс. Президент призвал Конгресс рассмотреть новый пакет стимулов объемом в $2 трлн для поддержки экономики с акцентом на инфраструктуру. Однако пока неизвестна реакция законодателей на это предложение, поэтому прогнозировать вероятность принятия дополнительной программы стимулирования экономики сложно.

Азиатские индексы сегодня торгуются в минусе: японский Nikkei падает больше чем на 4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,5%, шанхайский CSI300 — 0,5%. Китайские площадки поддерживают уверенные данные по деловой активности от Caixin, подтвердившие вышедшую вчера официальную государственную статистику. Европейские фондовые площадки на открытии снижаются на 3-4% после сообщений о приостановке выплаты дивидендов банками HSBC Holdings и Standard Chartered.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,65%. Нефть вновь ушла в минус, так как переговоры между лидерами США и РФ, касавшиеся, в частности, рынка энергоносителей, завершились безрезультатно. Brent торгуется около $23 за баррель. Золото слабо колеблется вблизи $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня неактивен. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 2500 пунктов.

Стоит обратить внимание на итоговые данные по деловой активности за март. Консенсус предполагает снижение промышленного PMI от ISM до 45, что подтвердит негативное влияние эпидемии коронавируса на экономику.

Сегодня отчитается компания по производству одежды PVH, которой принадлежат бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Ожидается снижение выручки и прибыли на фоне слабого спроса и падения трафика в магазинах. При этом акции компании недооценены по относительным мультипликаторам и торгуются на уровнях 2009 года. Если данные

отчета не окажутся катастрофически слабыми, бумаги PVH могут быть интересны для долгосрочных покупок.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance вновь снизился до 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

На техническом графике S&P500 по-прежнему выглядит неуверенно. Показатель MACD продолжает улучшаться, но пока нельзя исключать, что рост индекса широкого рынка на протяжении последних дней был лишь техническим отскоком и тестированием линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года. Индикатор RSI все еще держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому очередное достижение дна по-прежнему вероятно. S&P500 способен вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.